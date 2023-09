Dal clima all’intelligenza artificiale. Al ‘Buon Vivere’ le sfide del futuro

Al via la seconda settimana del Festival del Buon Vivere con diversi ospiti in cartellone. Oggi alle 15.30 il pomeriggio si apre al centro Ruffilli di corso Diaz con l’incontro ‘E savor dla mí tëra. Tradizione a tavola’, in collaborazione con il gruppo Scout Forlì 14, il Centro italiano femminile di Forlì e le Mariette di Casa Artusi. Alle 17.15 al refettorio del San Domenico c’è invece ‘La stoffa dei giovani’, esperienze e racconti di progetti umanitari per l’infanzia e l’adolescenza, con performance e testimonianze narrative e musicali di artisti provenienti da Ucraina, Cina e Burkina Faso: partecipano Andrea Iacomini (portavoce Unicef Italia) e Cinzia Cavalli (psicoterapeuta), coordinano Chiara Morale (Unicef Forlì-Cesena) e Davide Drei (circolo Acli Lamberto Valli).

Alle 18.30 si va alla Chiesa di San Giacomo per un incontro, moderato da Filippo Solibello, sugli effetti economici, sociali e sanitari del cambiamento climatico con l’esperto Luca Mercalli in collegamento video. La serata si apre alle 20.30 al refettorio del San Domenico con il talk ‘La lunga strada per riveder le stelle’, dialoghi sul ritiro sociale: dalle prime manifestazioni di disagio ad alcune esperienze di lenta uscita dalla stanza. Si presenta il libro ‘Hikikomori: il futuro in una stanza-Frame dal territorio per una nuova comunità’, a cura di Chiara Francesconi, ricercatrice dell’Università di Macerata. Sempre alle 20.30, alla Cittadella del Buon Vivere, lo spettacolo di danza ‘Il Fiammetta tour’, la vita in movimento di un’artista alla ricerca di risposte, con Cinzia Neri Ravaglia.

Chiusura alle 20.45 al San Giacomo con ‘Non siamo mai stati sulla Terra’, racconto del primo libro scritto da una intelligenza artificiale, con il musicista Rocco Tanica del gruppo Elio e le Storie Tese. La serata sarà introdotta da un dialogo sulle opportunità dell’intelligenza artificiale nella sanità, moderato dal divulgatore scientifico Massimo Temporelli. Sul palco si alterneranno i contributi di Luisella Giani, che si occupa da oltre 15 anni di digitale, Gabriella Fabbri (comitato consultivo misto Ausl Romagna-Irst), Fabio Falcini (direttore del dipartimento onco-ematologico Ausl Romagna nonché del registro tumori Emilia-Romagna; all’Irst è anche responsabile dell’Epidemiologia clinica e sperimentale) e Nicola Gentili (Data Unit Irst).

Domattina si riparte alle 10 al San Giacomo, con ‘Bello Mondo. Clima, attivismo e futuri possibili’, un incontro con Elisa Palazzi e Federico Taddia.

Gianni Bonali