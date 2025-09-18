Dal Comune 5 premi di laurea nel nome del prof Addis Meleti

L’amministrazione comunale di Civitella, per ricordare la figura di Addis Meleti (nella foto), docente, dirigente scolastico scomparso nel 2019, ha istituito anche quest’anno 5 premi di laurea del valore rispettivamente di 500, 350, 300, 250 e 150 euro. Meleti, che era rimasto molto legato a Civitella, anche per la presenza della famiglia del fratello Franco, impiegò molto del suo tempo libero per studiare e ricercare notizie che riguardavano la storia del suo paese natale. Studi che culminarono con la pubblicazione di un volume corposo dal titolo ‘Cronistoria di Civitella di Romagna e dintorni’.

"Abbiamo voluto bandire questi premi per ricordare un grande cittadino civitellese – commenta l’assessore alla cultura e turismo Francesco Samorani – uomo di cultura, un esempio per le future generazioni. Confido che i ragazzi e le ragazze che frequentano gli istituti di istruzione superiori raccolgano il testimone e si appassionino alla storia dei nostri luoghi".

I premi sono riservati ai laureati nell’anno accademico 2023/2024 e residenti nel comune di Civitella alla data di pubblicazione del bando. È possibile presentare domanda fino alle 11,30 del 30 settembre scaricando il modulo dal sito del Comune.