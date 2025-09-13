Dal Comune un aiuto per il centro. Finanziamenti a chi apre attività

Il Comune di Forlì ha pubblicato un bando destinato all’erogazione di fondi per il sostegno per l’apertura di attività commerciali nei corsi principali del centro storico. "Un’azione studiata e pensata insieme alle associazioni di categoria – spiega l’assessora alle attività economiche, Paola Casara –. Si tratta di una misura straordinaria che si somma a quanto fatto in questi anni e che sarà una delle iniziative che andrà a comporre un lavoro molto più complesso di rilancio del centro storico".

Nello specifico il bando è finalizzato all’avvio di nuove attività commerciali o artigianali e poi di attività da parte di enti del terzo settore. Bisognerà avviare l’attività entro il 30 settembre del prossimo anno. Oltre ovviamente a piazza Saffi, il bando è riservato a queste vie: corso della Repubblica, corso Mazzini, via Giorgio Regnoli, via delle Torri, corso Diaz (da piazza Saffi fino a incrocio con via Miller) e corso Garibaldi (da piazza Saffi fino a piazza Duomo).

Sono ammesse a partecipare sia le imprese di nuova costituzione, sia quelle già esistenti che intendono aprire una nuova unità locale o trasferire la propria sede da altro comune. I soggetti beneficiari devono impegnarsi a mantenere in esercizio l’attività e a non cederla a terzi per un periodo di tre anni.

L’importo messo a disposizione dall’Amministrazione comunale è di 60mila euro, di cui 48mila per attività commerciali o artigianali e 12mila per gli enti del terzo settore. Ogni attività potrà godere di un importo massimo di 4.500 euro, a cui potrà aggiungersi un importo aggiuntivo di 1.500 euro per le imprese di abbigliamento, calzature o accessori che decideranno di insediarsi in via delle Torri o nel primo tratto di corso Garibaldi. La scadenza per la presentazione delle domande è il 31 gennaio 2026.

"La pubblicazione del bando è la dimostrazione che il rafforzamento del centro storico è uno degli obiettivi strategici di questa amministrazione – afferma il vicesindaco, con delega al centro storico, Vincenzo Bongiorno –. Stiamo lavorando seguendo tre linee principali: incrementare il numero di residenti, sostenere la rete commerciale e definire un elemento identitario attraverso visite, percorsi e promozione culturale".

Non tutte le attività commerciali potranno presentare domanda; l’amministrazione ha infatti stabilito alcuni criteri che escludono, per esempio, assicurazioni, money transfer, sexy shop e night club. Il vicesindaco ha sottolineato come alcuni provvedimenti che hanno caratterizzato la precedente amministrazione guidata da Gian Luca Zattini "abbiano contribuito a mantenere le luci accese in centro storico, come la proposta natalizia, che ha reso attrattiva la nostra città, o la sosta gratuita, sempre nel periodo natalizio. Ora è il momento di implementare con nuove azioni come quella appena presentata".