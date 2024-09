Dal cuore al coraggio dei più piccoli. Il Buon Vivere fa la sua ’Rivoluzione’: tanti eventi tra cultura e solidarietà

Il Festival del Buon Vivere 2024 è pronto a partire dal 23 al 29 settembre con anteprime previste il 21 e 22. Il tema di quest’anno, ‘Ri(e)voluzione. Il cuore e il coraggio del Buon Vivere’, si propone di animare la città con un ricco programma di eventi per grandi e piccini. La sezione ‘Kids’, interamente gratuita, sarà al centro delle attività per i più piccoli, con laboratori, spettacoli e iniziative ai Musei San Domenico.

L’originale novità di quest’anno è il ‘Passaporto Buon Vivere Kids’, che premierà con un omaggio chi parteciperà ad almeno cinque attività. L’anteprima del 21 e 22 settembre si apre con le danze di ‘Scimmiette intelligenti - Evoluzioni Ludiche e Musicali’, un laboratorio musicale pensato per bambini da 0 a 12 anni. Il 23 sarà la volta di un’attività di scrittura creativa e il 24, Coldiretti Forlì-Cesena propone due laboratori didattici: ‘Dalla pecora al gomitolo’, per conoscere le lane locali, e ‘Alla scoperta del granoturco’, per rivivere la vita contadina. Nel pomeriggio è prevista la presentazione del libro ‘Leo Paletti e il Grimorio delle Ombre’ di Simone Dall’Agata, che affascinerà i giovani lettori con misteri e avventure. Il 25 settembre sarà dedicato al mondo delle api e alla lettura animata de ‘Il semaforo blu’ di Gianni Rodari, accessibile sia in lingua dei segni e comunicazione aumentativa alternativa. Lo stesso giorno ci sarà ‘Con le mie manine’, un laboratorio di arteterapia. Si continua il 26 con un workshop di ceramica sulle buone pratiche per mantenere un cuore sano fin da bambini, a cura di Associazione Cardiologica Forlivese. Nei giorni successivi i piccoli potranno partecipare alla ‘Rifiuthlon’, una gara di raccolta rifiuti organizzata da Aics provinciale e a seguire il laboratorio ‘Comincio io! Preventing Plastic Invasion’. Nella stessa giornata sono in programma letture, attività creative e ‘I mattoncini del corpo umano’ per imparare come sono fatte le cellule, a cura di Minerva Associazione di Divulgazione Scientifica e Collego.

Il Festival si conclude il 29 settembre con numerosi eventi: dal workshop di musica, teatro, fumetti e piadina romagnola a cura del Centro Diego Fabbri. Il Festival del Buon Vivere non è solo divertimento: i proventi raccolti andranno a sostegno delle tante associazioni locali che collaborano all’evento. È possibile donare tramite la piattaforma Go Fund Me (https://www.gofundme.com/f/diventa-parte-della-famiglia-del-buon-vivere). Il programma aggiornato della manifestazione è disponibile al sito www.festivaldelbuonvivere.it.