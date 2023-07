Dal fado al jazz: è ’Plurifonie’

Questa sera alle 21.45 negli spazi della piazzetta dell’antica pescheria si terrà il concerto Plurifonie, organizzato dal Centro Diego Fabbri in collaborazione con Bistrò Verde Paglia. Gli interpreti saranno Elisa Ridolfi e Daniela Piccari che daranno vita alle emozionanti melodie vocali, mentre Andrea Alessi al contrabbasso e Riccardo Bertozzini alla chitarra acustica accompagneranno i loro canti con maestria. Durante questa speciale serata, il pubblico avrà l’opportunità di viaggiare attraverso diversi stili musicali, dal Fado portoghese al coinvolgente e improvvisativo Jazz, capace di far sognare anche le emozioni. Non mancheranno richiami alla narrazione della nostra amata terra romagnola e ai suoi poeti. Il concerto si trasformerà poi in una performance poetica: ’Parole e not(t)e’.

La scelta delle ore più fresche della giornata per questa serata di musica è stata pensata per offrire un’atmosfera particolare e suggestiva, in cui le emozioni risuoneranno più profonde e i suoni risulteranno ancora più avvolgenti. Una vera e propria sinfonia per gli animi, in cui ognuno potrà lasciarsi trasportare dall’incanto della musica. L’ingresso è gratuito e per chi volesse il Bistrò Verde Paglia proporrà rinfrescanti bevande e su prenotazione uno spuntino di mezzanotte. L’evento, ad ingresso libero, è stato realizzato grazie al sostegno della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e della La Commerciale Agricola S.p.A.

Info e prenotazioni: 328 2435950