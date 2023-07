Dal fango alla solidarietà, tanti ancora gli aiuti per chi ha perso tutto

È un’inarrestabile ondata di solidarietà quella che, da due mesi a questa parte, arriva nei quartieri più colpiti dall’alluvione. Nei giorni scorsi l’associazione Aurora ha consegnato una somma di denaro destinata alle famiglie in maggiore difficoltà econnomica a causa del recente alluvione. I dirigenti di Aurora hanno incontrato il parroco dei Romiti don Loriano Valzania, la responsabile dell’Associazione Genitori della scuola media ’Mercuriali’ e il signor Alessandro Zamboni referente dell’orario a cui hanno consegnato due assegni di 350 euro ciascuno.

Tale contributo sarà versato a due cartolerie la Block Notes e la cartoleria Vasumini che rilasceranno buoni per l’acquisto di libri scolasttici a favore di coloro che ne hanno bisogno individuati dalla parrocchia. Altro gesto di vicinanza e aiuto per il quartiere Romiti arriva dalla famiglia Maltoni-Guidi ha deciso di devolvere la somma raccolta in occasione del commiato al loro amato Paolo per sostenere le famiglie e il territorio colpiti dall’alluvione. Nello specifico la donazione sarà destinata all’Associazione Genitori ’Amici della Pio Squadrani’ per far fronte ai progetti extra scolastici e acquisto di materiale didattico. Anche da Terra del Sole arrivano aiuti per chi ha perso tutto negli eventi di maggio. Nei giorni scorsi i due imprenditori Enzo Ricci e Maurizio Lupia titolari di Cartesio Fullcard srl, impresa che opera nel settore della produzione di oggetti in cartotecnica e gadget, ha consegnato a sei famiglie alluvionate altrettanti buoni del valore di 2.000 ciascuno da spendere nei punti vendita Trony.

Una mano tesa a chi ha perso tutto a seguito della calamità abbatutasi sulla Romagna due mesi fa. L’azienda ha sempre dimostrato la sua vicinanza al territorio anche durante il periodo della pandemia realizzando visiere per proteggere il personale dal virus.