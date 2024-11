Dal Governo nuovi fondi per famiglie e imprese

Il Governo interviene nuovamente a sostegno delle famiglie e delle imprese colpite dalle alluvioni, con una nuova ordinanza che prevede contributi immediati. "Tramite apposita ordinanza – spiega Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia –, destina fino a 5mila euro per il sostegno dei cittadini e fino a 20mila per le imprese colpite dalle ultime inondazioni. Inoltre, in presenza di determinate condizioni, assegna ulteriori 10mila euro per le persone danneggiate dal diluvio del maggio 2023". In questi mesi, molte persone alluvionate hanno segnalato difficoltà ad accedere alle pratiche di compensazione, definendole macchinose e complesse: "Il Governo – sottolinea la parlamentare – non solo aggiunge risorse a quelle già stanziate ma semplifica e accelera ulteriormente la procedura d’indennizzo".

La struttura commissariale sollecita le famiglie e le imprese a fare richiesta di rimborso per i danni subiti: "Ogni giorno sempre più cittadini ci informano di essere stati risarciti, chi per il 50%, perchè in attesa di concludere i lavori, chi invece ha già ricevuto l’importo totale. I fondi sono superiori alle domande di indennizzo". Buonguerrieri attacca l’opposizione: "I fatti, ancora una volta, smentiscono la narrativa strumentale e mistificatoria della sinistra".