Dal Monte presenta ‘Lauda e Ferrari’

Il teatro Verdi di Forlimpopoli apre le porte per il primo appuntamento della rassegna ‘Incontri con l’autore’ promossa dal Ferrari Club Forlimpopoli. Ospite d’onore, alle 21, Luca Dal Monte, affermato scrittore nell’ambito dell’automobilismo che ha lavorato nel mondo del motorsport per la maggior parte della sua carriera, anche in Maserati e in Ferrari. Presenterà il libro ‘Lauda e Ferrari, Campioni del Mondo’, edito da Giorgio Nada Editore. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con i Ferrari Club di Forlì e Lugo di Romagna. Questo nuovo libro, dedicato al primo titolo mondiale di Lauda con la Ferrari, segue il cammino mondiale nella stagione 1975, come un cronista avrebbe fatto all’epoca e lo scetticismo riguardo le capacità del pilota che aveva tra le mani la stupefacente Ferrari 312T, il capolavoro di Mauro Forghieri. La partecipazione è gratuita. Per prenotarsi: 347.0862323; forlimpopoli@scuderiaferrari.club.