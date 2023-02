Dal Pd solidarietà a Davide Drei

Dopo la sentenza avversa in primo grado, arriva il comunicato di "vicinanza" del Pd forlivese all’ex sindaco di centrosinistra Davide Drei, condannato a due anni per abuso d’ufficio e falso. A firmare la nota, cinque righe in tutto, è Daniele Valbonesi, segretario territoriale del Pd forlivese.

"Vogliamo esprimere vicinanza a Drei dopo la notizia della condanna per il processo Livia

Tellus che vede condannati, oltre a lui, Gianfranco Marzocchi e Vittorio Severi – è il tono del comunicato –. Nel pieno rispetto del corso della giustizia, siamo vicini umanamente a Davide. Il Partito democratico è

convinto della buona fede di Davide".