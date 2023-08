Dal Piacentino fino a Civitella: Cadeo porta in dono 8.630 euro

La comunità di Cadeo, cittadina in provincia Piacenza, ha donato al Comune di Civitella 8.630 euro per la ricostruzione post alluvione. La somma è stata consegnata dalla sindaca Marica Toma accompagnata dagli amministratori e dai rappresentanti delle associazioni nelle mani del sindaco Claudio Milandri.

"Abbiamo saputo della situazione di questo comune attraverso una nostra concittadina e ci siamo subito attivati a fianco di Pro loco Cadeo, Avtc, Aiutiamoci Insieme, Gs Cadeo Calcio e parrocchia di Roveleto. Abbiamo donato al Comune romagnolo i proventi delle attività estive – sottolinea la sindaca Toma –, ringraziando tutti i cittadini di Cadeo che hanno partecipato a questa gara di solidarietà. Abbiamo voluto far visita a questa cittadina per far sentire la nostra vicinanza ai luoghi alluvionati e perché i problemi non si risolvono col tempo che passa, ma con l’azione concreta. La ricostruzione è molto difficile, ci vuole coraggio per andare avanti e occorrono risorse urgenti".

A guidare la visita ai luoghi alluvionati il sindaco Milandri, Fausto Faggioli fondatore della Pro loco Chiusa d’Ercole e Maximiliano Falerni presidente Unpli Emilia-Romagna. "Il vostro aiuto non è una semplice goccia, tante gocce formano un mare – ha detto Milandri ringraziando –. In questi mesi mi ha stupito la grande solidarietà di tanti cittadini e associazioni, una grande vicinanza. La ricostruzione sarà impegnativa; abbiamo stimato un costo per il nostro comune di oltre 50 milioni. Questa cifra non l’avremo mai e dovremo rimboccarci le maniche soprattutto per famiglie e attività".

Oscar Bandini