Dal quadro a una canzone Artista forlivese presta la sua opera a Silvestri Così è nata ‘Tutta’

di Sofia Nardi

Una cornice realizzata tracciando una linea blu con un tratto volutamente grossolano, un fondo verde uniforme e, affisso al centro, un ciondolo d’argento al quale è appesa una perla. Su un lato, fuori dalla cornice, c’è un testo scritto a mano in corsivo che inizia: ‘Tutta la luce che non cade su di te è uno spreco d’ombra, ecco cos’è’. E poi avanti su questo tono. Si tratta del quadro realizzato dall’artista figura-tivo forlivese Paolo Poni. Qualcuno l’avrà visto esposto due anni fa negli spazi del palazzo Ex Monte di Pietà, in corso Garibaldi. Altri, invece, queste parole le avranno sentite in rotazione radiofonica cantate da Daniele Silvestri.

Il cantante, infatti, ha usato proprio il quadretto di Poni per scrivere ‘Tutta’, il singolo che ha introdotto il nuovo disco dell’autore pubblicato il 9 giugno. "Tutto è cominciato per caso nell’autunno dello scorso anno – racconta Poni, che oltre a fare arte è libraio al centro commerciale Puntadiferro –. Ascoltai il programma Radio 2 Social Club dove era ospite Silvestri. Diceva che stava raccogliendo storie che avrebbe poi usato per il suo nuovo album e metteva un indirizzo mail a disposizione degli ascoltatori. Lì per lì non ci feci caso, poi nei giorni successivi mi è tornato in mente e il pensiero è andato al mio ‘Appunti per una piccola canzone d’amore’". Sì, perché questo, neanche a farlo apposta, è il titolo del quadro di Poni. "L’ho inviato a Silvestri e poi non ho più saputo nulla fino a novembre, quando ho ricevuto una serie di mail da parte del cantante: mi diceva che aveva scritto la musica per il mio testo e lo stava già facendo in concerto. Mi invitò a Carpi e andai a sentirlo". Ed ecco la magia: note e dipinto, pittura e parole. "Avevo paura che Silvestri avesse trasformato il testo in un brano lento, sdolcinato, invece non è stato così. Ho ritrovato le mie intenzioni in quel ritmo rapido, in quella ironia. Mi piace molto il refrain con la tromba".

Silvestri, poi, l’ha contattato di nuovo: "Mi ha detto che avrebbe inserito il pezzo nel suo disco. Solo dopo ho saputo che sarebbe stato il primo singolo". Se vogliamo, il pezzo più importante di tutti. Lo ha confermato lo stesso Silvestri con un post sui suoi social dove, oltre alla foto del quadro di Poni, ha aggiunto una riflessione: "La prima vera traccia di ‘Disco X’ si chiama ‘Tutta’ e la sua storia chiude un cerchio iniziato alcuni mesi fa, quando prima di iniziare un tour teatrale molto particolare ho chiesto a chi mi segue di mandarmi storie da leggere. Molte di quelle storie sono diventate parte di quello spettacolo, ogni volta diverso. Alcune sono diventate vere canzoni. Ma solo questa ha trovato il suo spazio sul disco. Una storia che dentro aveva già il suo testo in forma di canzone, scritto e inviato da un libraio e artista figurativo di Forlì che si chiama Paolo Poni. Di mio c’è solo il testo dell’introduzione. E la musica, venuta fuori con una semplicità furibonda. Ci è piaciuta subito, tanto da decidere che fosse lei a guidare tutte le altre".