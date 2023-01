Dal rischio Predappioland al valore della cultura

[Segue dalla prima]

Il ‘basso profilo’ in camicia nera è finito già a ottobre, nel centenario della marcia su Roma: un numero superiore di partecipanti e il ritorno delle braccia tese, come non si vedeva da anni. Situazione eccezionale dovuta alla cifra tonda della ricorrenza o permanente? Gli organizzatori negano, assicurano che resterà attenzione alle "carnevalate". Ma attenzione: se si può scherzare sul fatto che ad Auschwitz ci si divertiva, quale argine giuridico resta? Fermo restando che da decenni non si parla di episodi di violenza, non possiamo diventare una Predappioland dove tutto è permesso.

Ciò che ha deciso il tribunale di Forlì sarà filtrato da un mondo spesso sotterraneo, a sua volta teatro di cambiamenti talvolta indecifrabili. Solo per restare alle vicende di casa nostra, sono ancora incerti i destini dell’ex Casa del Fascio; c’è da chiedersi che riscontri avranno le mostre di matrice di destra che sono sorte negli ultimi anni; quale sarà il ruolo della famiglia Mussolini, nella quale sono emerse le pronipoti. Per non parlare – fuori dal nostro territorio – delle spinte anti-sistema, dalla guerra in Ucraina ad alcune frange no vax. Insomma, l’estrema destra è una galassia difficile da analizzare e, perciò, da maneggiare con cura.

Va rimarcato, all’opposto, il lavoro effettuato sulla figura di Roberto Ruffilli. Pur passando cromaticamente e politicamente dal nero al rosso, in realtà c’è una battaglia comune da condurre contro gli estremismi, contro la violenza, in difesa della democrazia. E le armi utilizzate sono quelle della cultura, della ricerca storica, della conoscenza. In parte sembra suggerirle la stessa figura di Ruffilli: tecnico delle riforme istituzionali e docente universitario. Ma è una scelta sulla quale Predappio negli ultimi anni ha indugiato troppo: recentemente lo stesso presidente della Fondazione Maurizio Gardini ha evidenziato la difficoltà di fare sintesi sul contenuto del futuro museo predappiese. La vicenda di Auschwitzland dimostra che una sentenza può non bastare a riaffermare i valori comuni. Questo è piuttosto un compito della cultura. Un compito gravoso, che pesa quanto tutto il Novecento, che Forlì si è assunta nel nome di Ruffilli. Lo stesso sforzo andrebbe rilanciato anche per Predappio.

Marco Bilancioni