Dal Sud America fino a Premilcuore

E’ un incontro speciale quello che si terrà oggi a Premilcuore, infatti alle 16 in piazza Caduti, la sindaca Ursula Valmori e i rappresentanti delle istituzioni e delle locali associazioni di volontariato, riceveranno una delegazione di giovani provenienti da Argentina, Cile e Uruguay "per dare loro il benvenuto e far conoscere il territorio dell’alta valle del Rabbi e del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi".

Dopo le presentazioni di rito, è in programma una visita guidata ai principali luoghi del paese; in particolare la delegazione sarà accompagnata al Centro Visita del Parco nazionale, che è un po’ il fiore all’occhiello dell’intero territorio, e verranno illustrate le frazioni di Montalto, Castel dell’Alpe e Fiumicello, che vantano, fra l’altro, la presenza degli antichi mulini Biondi e Mengozzi, ancora oggi meta di turismo.

L’iniziativa che prende vita oggi rientra nell’ambito del progetto ‘Boomerang’ promosso dalla Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo e portato avanti dalla Regione Emilia Romagna, con Codigoro designato come comune capofila. Quella a Premilcuore non è l’unica visita in programmazione, infatti in mattinata la delegazione visiterà Ravenna con i suoi magnifici tesori: in questo modo il gruppo avrà modo di ammirare diversi aspetti delle bellezze culturali del territorio romagnolo.

Spiega la sindaca Ursula Valmori: "Questo sarà l’inizio di nuovi e interessanti progetti internazionali dal punto di vista culturale e turistico, infatti da tempo stiamo cercando di rilanciare sempre di più il nostro territorio, particolarmente ricco di storia, cultura, tradizioni ed enogastronomia".

All’incontro di oggi parteciperanno anche gli alunni delle scuole con insegnanti e famiglie, la banda cittadina dei Carrettieri, i volontari della Pro loco, guidata dal presidente Adamo Biondi e la Confraternita di Misericordia, presieduta da Damiano Bartolini: tutte le realtà del paese contribuiranno a rendere piacevole la giornata e a dare il loro benvenuto alla delegazione, in modo da farla sentire ben accolta.

"Il nostro futuro culturale e turistico – conclude la sindaca Valmori – punta particolarmente sulle relazioni nazionali e internazionali, come ho giù avuto modo di spiegare più volte, rilanciando gli obiettivi e i progetti della nostra amministrazione".

Quinto Cappelli