Dal teatro per le scuole alle produzioni originali, su il sipario

Il Teatro Testori si prepara per le nuove attività della stagione 2025-2026: diversi appuntamenti per tutte le fasce d’età tra spettacoli, laboratori e progetti, in una cornice di rassegne tradizionali e innovazioni con finestre internazionali. Al centro del programma ci sono le tre rassegne storiche del centro di produzione teatrale Elsinor, che anche quest’anno coinvolge scuole di ogni ordine e grado e famiglie, quest’ultima denominata adesso ‘Insieme a teatro’.

Partendo proprio da questa serie di spettacoli, è importante sottolineare che essi vanno oltre la semplice rassegna di prosa domenicale – anche questa ricca di appuntamenti –, ma vengono proposti spettacoli per pubblici di tutte le età e generazioni diverse. L’apertura è domenica 9 novembre con ‘L’Omino della Pioggia’ di Michele Cafaggi, tra il comico e il magico. Il 16 novembre sarà la volta di ‘Cappuccetto Rosso nella pancia del Lupo’, poi prosegue con ‘MAIGRANDE’ il 30 novembre, incentrato sulle figure paterne e infine il 14 febbraio lo speciale per i bambini dai 2 ai 4 anni dal titolo ‘Storie quasi impossibili’.

La rassegna classica avrà i consueti sette appuntamenti domenicali: si parte il 23 novembre con ‘Tartufo’, di produzione Elsinor, una rilettura di un classico di Molière che verrà anche audiodescritto per il pubblico non vedente grazie al progetto ‘Teatro No Limits’ del Centro Diego Fabbri. Il 5 dicembre ecco ‘Aspettando Dr. F’, dedicato alla promozione dell’importanza della salute mentale in collaborazione con ‘Teatralmente – Teatri della Salute’, poi via al 2026 il 5 gennaio con ‘Liberatutti’, finalista a diversi premi internazionali. Il 5 febbraio in scena ‘Di Giulietta e del suo Romeo’, incentrando la visione sulla figura femminile della celebre tragedia di Shakespeare.

Poi il 13 marzo una riflessione sulla vita con ‘Every Brilliant Things’, un altro classico ancora, ‘Cenerentola’, il 20 marzo e infine la stagione chiuderà il 17 aprile con ‘Il Funerale di mia madre – The show’. Infine torna anche il progetto ‘La scuola del teatro’, dedicato ai bambini e ragazzi dagli asili nidi alle superiori, da novembre ad aprile, che prevede spettacoli, laboratori artistici e teatro di lingua. Prezzi dei biglietti, riduzioni e approfondimenti sono disponibili sul sito internet del Teatro Testori o chiamando il 0543.722456.

"La tradizione teatrale di Forlì farà parte del dossier che presenteremo oggi per la capitale della cultura – conclude infine il vicesindaco Vincenzo Bongiorno – ricordando che la città primeggia a livello nazionale per la possibilità e varietà di fruizione per questo settore artistico".

Sergio Tomaselli