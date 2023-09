Dalla Bcc ecco 30mila euro per lo ‘Stradello del Casone’

In occasione della visita a Modigliana del generale Francesco Paolo Figliuolo a Modigliana si sono trovati tanti importanti rappresentanti del mondo cooperativo e bancario, guidati dal presidente di Confcooperative e della Fondazione Carisp Maurizio Gardini. "La Bcc Ravennate, forlivese e imolese è da sempre vicina ai propri territori – ha detto il presidente Giuseppe Gambi –. In un momento di straordinaria gravità come quello causato dalla disastrosa alluvione che ci ha colpiti tutti, abbiamo messo in atto tantissime iniziative concrete per dimostrare ancora una volta che siamo vicini alle persone anche nei momenti più difficili. Per il Comune di Modigliana, abbiamo donato un contributo di 30.000 euro, che in accordo con il sindaco, verrà destinato alla riparazione della pista ciclopedonale che viene utilizzata da molti ragazzi anche per recarsi a scuola e che è stata colpita pesantemente dall’alluvione". Inaugurata a fine 2021 e costata 125mila, si tratta dell’ormai famoso ‘Stradello del Casone’ per il cui ripristino sono state fatte numerose donazioni. Il dissesto risale addirittura a gennaio.

g. a.