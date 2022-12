Dalla carta al legno, i presepi incantano Forlì

di Rosanna Ricci

Giunta alla 33ª edizione, anche quest’anno l’Associazione Italiana Amici del Presepio ha rivolto grande attenzione e impegno nel promuovere la rassegna ‘Presepi Città di Forlì’. Nelle case e nei luoghi pubblici sono ritornati i presepi "con il loro rapidissimo ciclo giorno-notte – scrive Alessandro M. Ravaglioli – coi fuochi di bivacco dei pastori, il cielo stellato in cui si staglia la cometa che conduce i magi alla capanna di Betlemme, i presepi sfidano le nostre inquietudini, le nostre delusioni, i nostri fallimenti, le nostre povertà". Questo poi è l’800° anno dal primo presepio realizzato a Greccio nel 1223 da San Francesco. L’edizione forlivese presenta un’importante novità: è stata trovata una nuova location per esporre la rassegna presepi. Si tratta della sala del chiostro di San Mercuriale che ospita attualmente i 50 presepi creati dai partecipanti alla rassegna provenienti da tutta la Romagna, in più la lunetta dipinta da Franco Vignazia e il grande presepio allestito dall’Aiap Forlì per celebrare il 70° anniversario della scomparsa di don Pippo.

"Questa sala è la sede migliore e più idonea – precisa Andrea Donori, presidente dell’Aiap – a una rassegna che vuole essere non solo una raccolta di belle opere ma anche un messaggio di fede, pace e fratellanza per tutta la città e tutti gli uomini di buona volontà". Realizzati con materiali di varia natura, dal filo metallico alla carta, passando per la stoffa, oltre ai classici ceramica e legno, i 50 presepi possono essere visitati fino all’8 gennaio nei seguenti orari: feriali 15-18.30, festivi 14.30-19. Inoltre tutti i visitatori possono votare l’opera preferita.

Il percorso all’interno delle chiese di Forlì e negli spazi pubblici offre una sempre più vasta possibilità di conoscere l’arte e la tecnica necessaria per la realizzazione di scene riferite alla nascita di Gesù, arricchite da luci che sono un inno alla speranza. Il percorso dei presepi forlivesi realizzati dall’Aiap abbraccia 11 luoghi: duomo (cappella del Sacro Cuore con grandi statue in resina), Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì (con antiche statue in stile toscano bolognese), curia vescovile (atrio di ingresso al palazzo) , palazzo comunale (collocato in cima allo scalone), ospedale Morgagni-Pierantoni (tutti gli elementi sono a grandezza naturale compreso il cavallo e il calesse che trasporta il presepio), Area Stadium (con sagome fatte di luci), chiesa di Vecchiazzano, parrocchia dei Romiti (Celletta dei Passeri), giardino di Forlì (via dell’Appennino 512), parco di via Ribolle, parco caduti per la libertà (Carpena). Alcuni sono animati e meccanici, come quello alla celletta dei Romiti e quello di Vecchiazzano realizzato da Franco Casadei con l’aiuto di Flavio Foschini e Piero Galassi.

"La sua creazione – spiega Casadei – ci ha impegnato da luglio per l’animazione delle figure, l’audio di parole e musica e il video in cui è presente la figura del Papa durante la sua omelia sui poveri". Presepi meccanici sono anche quelli dei Romiti e di Carpena. Quest’ultimo realizzato completamente a mano da Matteo Zannetti e Denis Fantuzzi con la collaborazione dell’Associazione Diversamente Giovani e il Comitato di quartiere. "Il presepe – spiegano gli organizzatori – conta oltre 50 statue che si muovono grazie anche a un preciso uso delle luci".