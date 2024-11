Dalla Cina per un documentario sul kung fu. Troupe in palestra e dal maestro Dante

Una troupe cinese a Forlì per girare un docufilm sul kung fu, attratta da una storia che unisce tradizione marziale, passione e dedizione. I protagonisti? Da una parte Tim Ye, l’amministratore delegato della Joiin, compagnia di Pechino specializzata in documentari che vanno in onda nella Cgtn, il canale statale dedicato all’informazione; dall’altra il maestro Dante Basili, una delle figure più rispettate nel panorama delle arti marziali orientali in Italia, che ha dedicato, e tutt’oggi dedica, la sua vita a insegnare il kung fu.

Il documentario si concentrerà sulle diverse tradizioni marziali provenienti da ogni regione della Cina, e, nel caso del maestro Dante, l’attenzione è stata rivolta verso lo stile del Tang Lang Quan, noto come "stile della mantide religiosa", uno dei più affascinanti e complessi. Si racconta anche come questo stile sia stato diffuso grazie a Yu Hai, uno degli esponenti più significativi della disciplina, originario della provincia di Shandong, in Cina. E soprattutto ha scelto di trattare la storia del maestro Dante, grande esperto dello stile della mantide, recandosi direttamente presso la sua casa a Piandispino (nel territorio comunale di Meldola), ricca di storia e tradizione orientale.

Ma com’è stato possibile questo incontro? Dopo aver scoperto il maestro su internet, è stato il conduttore italiano Kleber Battaglia, famoso in Cina per i docufilm ‘Kungfuwise’, e che da vent’anni vive a Shanghai, ad interessarsi in prima persona. La storia di Dante Basili è inevitabilmente legata al suo allievo Luigi Ventura, che lo segue da quando aveva solo 17 anni. Grazie ai preziosi insegnamenti, Ventura è diventato un punto di riferimento a Forlì e dintorni per chi desidera apprendere il kung fu, fondando la scuola Bodhi Dharma insieme alla sua compagna Eugenia, insegnante di yoga. Insieme, unendo arti marziali ed equilibrio e benessere, hanno creato in 8 anni una comunità di circa 150 appassionati, tra adulti e bambini.

Il Bodhi Dharma, situato in via Bertini 156 a Forlì, è un esempio di come le arti orientali possano essere un ponte tra discipline diverse, come il kung fu, lo yoga e l’acro yoga. La scuola può essere considerata una ‘figlia legittima’ del maestro Dante, poiché è proprio grazie a lui che il suo allievo Luigi Ventura ha concretizzato l’idea di creare un punto di incontro per tramandare ciò che ha imparato in più di 20 anni. Inoltre, l’obiettivo della scuola non è solamente mantenere viva la tradizione e gli insegnamenti del maestro, ma anche cercare far capire che, ancor prima della violenza, le arti marziali possono creare beneficio fisico e spirituale, "per un’umanità più umana", come dice il maestro Yuan ZuMou. Per rimanere fedele alla sua tradizione e filosofia, il maestro Dante Basili attualmente insegna solo poche volte all’interno della scuola, mentre la sua attività si svolge principalmente all’interno della sua casa per pochi allievi, per mantenere una atmosfera riservata e altamente spirituale.

L’interesse della troupe cinese ha rappresentato un evento di grande rilievo per la comunità forlivese di kung fu e arti marziali, poiché questa copertura mediatica ha contribuito a valorizzare il lavoro di Dante, Luigi e del movimento locale, offrendo uno scambio culturale unico e un’occasione per far conoscere Dante Basili e il Bodhi Dharma anche oltre i confini nazionali. L’emissione del docufilm, in onda su Cgtn, è una testimonianza della crescente diffusione degli insegnamenti orientali in Italia e dell’importanza di figure come Basili, che hanno dedicato la loro vita alla preservazione e alla trasmissione di una tradizione che affonda le radici in secoli di storia. Un viaggio che ora, grazie alla televisione cinese, potrà essere seguito anche da chi non ha mai messo piede nella scuola di Forlì.