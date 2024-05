Dalla Festa selvaggia agli artisti di strada

La Pro loco di Corniolo - Campigna ha organizzato un ricco programma di eventi che per tutta l’estate caratterizzeranno le due note località della montagna forlivese grazie alla collaborazione e al sostegno del Comune di Santa Sofia, del Parco nazionale, del Gal L’Altra Romagna, degli operatori turistici e di aziende private.

Si parte sabato 25 maggio con il convegno al Teatro Mentore sulla intelligenza artificiale organizzato dal centro culturale Pasquale II e si continua sabato 1 e domenica 2 giugno con la Festa Selvaggia, sagra della selvaggina locale cucinata dai ristoratori di Corniolo e Campigna.

Domenica 30 giugno l’atteso appuntamento con la Festa di San Paolo in Alpe in una delle aree più belle e rinomate del Parco nazionale. In luglio, domenica 7 ‘Trail Campigna’ e sabato 13 a Corniolo serata di pesce, mentre sabato 20 e domenica 21 in collaborazione con Canoe Trekking Italia escursioni al lago di Poggio Baldi ‘Il lago che non c’era’. Sempre il 21 a Campigna estemporanea di pittura ‘Campigna in arte’. Numerosi gli appuntamenti in agosto. Sabato 3 a Corniolo serata surf e domenica 4 a Campigna Concerto all’alba (ore 6). Torna a Corniolo l’Artusi jazz sabato 10 con il concerto di Sara Jane Ghiotti e Francesco Nasone che precede la serata del festival ’Di strada in strada’. Sempre a Corniolo il 14 tombolone, il 17 concerto dei ‘Not to Mention. In Campigna il 16 e 17 ritorna ‘Dal Bosco al Desco’, musica, artigianato, gastronomia, dimostrazione lavori del bosco. Sabato 24 e domenica 25 la terza edizione de ‘La notte dei canti in cerchio’ del Teatro Zigoia nell’area camper e l’ultimo appuntamento dell’estate sabato 14 con la Festa della Madonna. "Voglio ringraziare i volontari, gli operatori turistici, gli sponsor, gli enti – commenta il presidente della Pro loco Leonardo Pisanelli – senza i quali la nostra storica associazione non potrebbe operare. Invitiamo anche gli ospiti che raggiungono Corniolo a visitare le due preziose chiese di San Pietro e l’originale chiesina della Crocetta, senza dimenticare che a pochi chilometri c’è il Giardino botanico di Valbonella, punto di riferimento per gli appassionati di alberi, fiori e silenzi dove sono state programmate numerose attività fino alla fine di settembre, il sentiero attrezzato attorno al lago di Poggio Baldi che è sempre di più frequentato. Siamo inoltre un punto tappa apprezzato del Cammino di Assisi con tanto di hospitale, in località Casetta – conclude Pisanelli – c’è una bella area per la balneazione fluviale e gli amanti del plein air possono contare sulla ampia e panoramica area attrezzata per camper di Cerreto-Cerretino".

Info: 377.4131417; prolococorniolocampigna@.

Oscar Bandini