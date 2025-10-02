Dalla Fortezza al Borgo: sabato nuova visita guidata

‘Dentro la storia, dalla Fortezza al Borgo di Castrocaro’ è il titolo della visita guidata in programma sabato 4 ottobre alle 15.30 all’ombra del Campanone. Un viaggio curato da Chiara Macherozzi, guida turistica abilitata della Regione Emilia Romagna.

Nel Belvedere che si affaccia sul fiume Montone, i partecipanti saranno condotti alla scoperta della storia della Valle dell’Aquacheta, cantata e percorsa da Dante, e dominata dal maestoso maniero.

In seguito la guida introdurrà i presenti alle tre Età della Fortezza, ovvero le Età dell’Aquila, delle Chiavi e del Giglio, all’interno del Museo Storico Archeologico; dalle viscere del maniero, ovvero i suoi imponenti arsenali medicei, fino in cima alla torre delle secrete e dei tormenti, da cui si ammira uno splendido panorama. La visita si concluderà con una passeggiata alla scoperta del borgo sottostante.

"All’interno di una suggestiva cornice, sarà un vero e proprio viaggio dentro la Storia, tra storie di potere e di sangue, cronache di fulmini e di lupi, testimonianze di devozione popolare e leggende di streghe e di fantasmi" spiega l’ideatrice dell’evento.

Il ritrovo dei partecipanti è previsto per le 15.15 al maniero, un quarto d’ora più tardi il via alla visita, della durata di 3 ore. La tariffa è di 15 euro (adulti), 10 per gli studenti delle scuole superiori, cifra a cui vanno aggiunti i 7 euro (6 ridotto) del biglietto di ingresso (importi da saldare in loco). La visita è adatta ad adulti e a studenti delle superiori. Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp scritto al 349.8087330 entro e non oltre la giornata di oggi.

f.m.