Dalla Francia in visita a scuole e aziende

Si conclude oggi la visita in città del gruppo di studenti francesi della ‘gemella’ Bourges. Sono infatti arrivati lunedì a Forlì i 34 allievi provenienti dal Lycée Professionnel Jean de Berry di Bourges, accompagnato da 5 loro professori. Il desiderio degli organizzatori era di incontrare studenti forlivesi che studiassero le stesse materie degli alunni francesi, ovvero: termodinamica (12 allievi) e falegnameria (22).

In queste giornate forlivesi, il gruppo transalpino è stato accolto nelle sedi dell’Iti Marconi e del Centro di formazione professionale Aeca (ex Enfap). L’altro ieri i ragazzi hanno visitato anche l’azienda Diesse Arredamenti, che realizza interni per gli yacht. Stamani la delegazione vedrà la Energy House del Campus di Forlì, gestita dal Gruppo Hera; nel pomeriggio si sposterà a Predappio per una visita alla galleria del vento dell’ex fabbrica Caproni, guidata dal prof Alessandro Talamelli dell’Università di Bologna.

La delegazione è stata accompagnata in questi tre giorni da Marie-Line Zucchiatti, presidente dell’associazione culturale Italo Francese di Forlì-Cesena. Il responsabile del viaggio, che originariamente doveva essere svolto 3 anni fa, ma fu rinviato a causa del Covid, è il prof. Claude Dard (nelle foto: il gruppo davanti a San Mercuriale e all’Istituto tecnico Marconi).