‘Dalla metafora al concetto’ con Masque

Alla Fabbrica delle Candele – Piazzetta Corbizzi 30, Forlì si terrà sabato, dalle 15 alle 18.30, il quarto appuntamento dei laboratori gratuiti dedicati agli under 35 a cura di Masque teatro e col contributo del Comune di Forlì - assessorato alle politiche giovanili. Il tema, dal titolo ‘Dalla metafora al concetto’ sarà condotto da Sara Baranzoni. In questo laboratorio si partirà da immagini che hanno generato metafore per descrivere la realtà quotidiana, per poi interrogarsi su come è possibile derivare concetti e discorsi capaci di agire performativamente su di essa.