Dalla Mortadella Bologna Igp ai passatelli dei Corsi

L’Artusiana prende il via alle 18 al Museo Archeologico con la visita guidata con aperitivo ‘Rinascimenti di gusto’. Una piacevole passeggiata sui camminamenti della rocca per scoprire come è nato il mestiere del cuoco di corte e, a coronazione dell’esperienza, una tavola imbandita, dove assaggiare i deliziosi manicaretti ricreati a partire dalle ricette delle corti rinascimentali. Info e prenotazioni: 337.1180314. Sarà la mortadella l’indiscussa protagonista dell’appuntamento delle 19 con Aperitivi a Corte a Casa Artusi. È infatti in programma ‘Racconti e assaggi di mortadella’. Con Chiara Murru, Università per stranieri di Siena, si approfondiranno curiosità e temi legati all’etimologia della parola per poi scoprire i segreti e i sapori in una degustazione guidata della Mortadella Bologna Igp a cura di Augusto Cosimi del Consorzio Mortadella Bologna Igp. Alle 20 in piazza Pompilio show cooking di Carla Brigliadori dell’associazione Chef to Chef. Nello stesso orario nel fossato della rocca spettacolo per bambini ‘Trash and cleaners’ con Marlon Banda. Alle 21,45, nell’arena di piazza Fratti arriva la musica dal vivo con i Malibù. Per tutta la serata animazione per le vie della festa con i buskers: la Compagnia Begherè con ‘Fuori dalla valigia’ ed Enrico Marconi con ‘Dusty blues’. Ad accogliere i visitatori 34 ristoranti allestiti con menù adatti a tutti i palati, dalla carne ai ferri ai primi piatti, dal pesce al panzerotto, fino ai passatelli, e non solo, della ’Passatelleria di chi Burdèl dei Corsi’. Oggi la festa Artusiana e Casa Artusi si incrociano con una delle eccellenze della città, la Scuola di Musica Popolare, nella sua formazione ormai mitica che è l’Orchestrona, per l’occasione in versione ‘da camera’ con un concerto che prenderà il via alle 20, a ingresso gratuito.

ma.bo.