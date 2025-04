‘Dalla parte delle donne’, graphic novel su Gianini Belotti

Il Tavolo Permanente delle Associazioni contro la violenza sulle donne presenterà domani – in un doppio appuntamento – il libro ‘Dalla parte delle bambine e delle donne. Elena Gianini Belotti e noi’ (Mucchi Editore) a cura di Vittorina Maestroni e Thomas Casadei, con una graphic novel di Alice Milani. Il primo appuntamento alle ore 10 alla sala Icaro del Liceo Classico è dedicato agli studenti delle scuole superiori. Alle 17 la presentazione si sposterà al Centro per la pace (via Andrelini 59) con un evento gratuito e aperto alla cittadinanza. Dopo Olympe de Gouges, Mary Shelley, Anna Kuliscioff, questo è il quarto testo della collana ‘Storia e scritti delle donne’ frutto della collaborazione tra il Centro di Ricerca Interdipartimentale su discriminazioni e vulnerabilità, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Centro documentazione donna. "L’intenzione di questa nuova graphic novel – dichiarano gli organizzatori in una nota – è quella di allargare lo sguardo rispetto a quanto è più conosciuto dell’autrice, con la quale è ancora utile confrontarsi e, in qualche modo, dialogare nel nostro tempo". L’iniziativa forlivese s’inserisce all’interno delle numerose celebrazioni per la Giornata Internazionale per i diritti delle donne patrocinate dal Comune.