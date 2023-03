Dalla parte delle donne Una sala in Questura per le vittime di violenza Aiuti alle studentesse

Non solo mimose: la festa della donna, oggi, non può prescindere da un impegno concreto che si declina in progetti volti a colmare le differenze di genere, favorire la parità lavorativa ed eliminare la violenza di genere. A questo proposito sono numerose le iniziative promosse da realtà locali.

La Commissione ‘Genere e generazioni’ della Fondazione Carisp già nel 2021 aveva avviato una serie di incontri con rappresentanti della Questura, Ausl, polizia postale, carabinieri, Comune e realtà del terzo settore. Sul territorio è già presente una rete efficace e qualificata di intervento, sia nella presa in carico delle vittime e nel loro accompagnamento in percorsi di uscita dalla violenza e di autonomia, sia nelle azioni di prevenzione della violenza. Ora, con la collaborazione del questore Lucio Aprile, in due locali presso la sede di corso Garibaldi, la Fondazione ha deciso di intervenire con un proprio contributo per insonorizzare gli spazi e dotarli di impianti video e di arredi necessari per realizzare una sala d’ascolto con relativa sala d’aspetto. "Si tratta di un luogo dedicato all’ascolto protetto delle vittime di violenza di genere – commenta il questore Lucio Aprile – dove saranno raccolte le testimonianze mediante un sistema di videoregistrazione predisposto anche per rispondere ai requisiti previsti dai più recenti interventi normativi disposti per tutelare maggiormente le vittime".

La Cgil ð 0543-71266061, email [email protected]ì.fc.it).

Legacoop Romagna celebra l’8 marzo, invece, con un’iniziativa volta a incentivare le ragazze a iscriversi ai corsi di laurea in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico e lo fa mettendo sul tavolo tre borse di studio del valore di 1500 euro ciascuna che saranno assegnate ad altrettante studentesse meritevoli, una per ogni provincia della Romagna. L’avviso si rivolge a studentesse residenti in Romagna, iscritte a corsi di Laurea in quelle discipline. Tra i requisiti per partecipare una media ponderata di voti degli esami non inferiore a 2630, regolarità accademica e una motivazione scritta a sostegno della propria scelta del percorso di laurea. Il testo completo è disponibile sul sito www.legacoopromagna.it.

Nell’ambito del progetto aziendale di raccolta fondi ‘Well fare: rete per le donne. Adotta una bambola’, anche nell’ospedale di Forlì saranno allestite delle postazioni informative con la presenza dei volontari dell’associazione Artincounselling, partner del progetto, per favorire l’adozione delle bambole di stoffa tramite una donazione a sostegno della causa, e per sensibilizzare la cittadinanza sul fenomeno della violenza verso le donne nelle sue diverse espressioni. Il progetto è finalizzato all’umanizzazione degli ambienti di cura nei Pronto soccorso della Romagna che accolgono le donne che subiscono violenza con i figli minori.

Si conferma l’impegno di Cna per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere sostenendo le attività a favore della casa rifugio del centro donna, ai servizi di supporto alle vittime di violenza del comune di Cesena e al centro ‘Liberiamoci dalla Violenza’ dell’Ausl.