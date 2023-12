Dalla pianta al cesto con l’arte manuale

’Dalla pianta al cesto’ l’iniziativa promossa domani e domenica a Santa Sofia da Elena Campacci e Cristian Crociani custodi e seminatori di sapienze legate alla terra e alla manualità. In particolare Elena Campacci è una educatrice e formatrice in natura per fascia primaria e secondaria di primo grado, insegnante di arti manuali, ortocoltrice e cestaia. "Il programma – precisano gli organizzatori – prevede dalle 9 alle 12.30 la raccolta del materiale da intreccio con ritrovo alla Brusatopa in una passeggiata in natura tra boschi, campi e fossi per riconoscere e raccogliere il materiale da intreccio (sanguinello, nocciolo, olmo, vitalba, salice, ginestra, olivello spinoso, etc.), Invece domenica 10 dalle 9 alle 16 al centro culturale Pertini si passa alla fase ‘intrecciamo e’ gavagn’. "Infatti dopo aver selezionato e pulito il materiale raccolto – concludono – i partecipanti intrecceranno un gavagno romagnolo ovvero il cesto tipico per la raccolta della frutta". Cosa portare: forbici da potare, coltellino, pinze, guanti da lavoro, abbigliamento comodo e impermeabile oltre al cibo per un pranzo da condividere o nei ristoranti di Santa Sofia. Iscrizioni via mail: elena.campacci@gmail.com.

o.b.