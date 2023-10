Dalla Polonia alla Romagna. Don Pawel approda a Roncadello

Don Pawel Szymusiak è il nuovo parroco dell’Unità pastorale di Roncadello, che comprende anche le parrocchie di Barisano, Malmissole, Poggio e San Giorgio, dove succederà a don Andrea Carubia, che mantiene in diocesi gli incarichi di parroco di Pieve Acquedotto, rettore del seminario, responsabile della pastorale giovanile, vocazionale e universitaria ed è stato incaricato dalla Ceer (Conferenza Episcopale Emilia-Romagna) come responsabile del coordinamento regionale della pastorale giovanile.

La nomina di don Pawel, finora parroco dell’Unità pastorale di Cusercoli, Civitella, Nespoli, Voltre, Galeata, Pianetto e Sant’Ellero, è giunta da parte del vescovo di Forlì-Bertinoro, monsignor Livio Corazza, che l’ha comunicata ai consigli pastorali delle parrocchie interessate martedì sera. Don Pawel, originario della Polonia, è stato ordinato sacerdote nel 1994; nel 2004 ha iniziato il suo servizio a Regina Pacis come cappellano e nel 2008 si è incardinato nella diocesi di Forlì-Bertinoro. Nel 2011 ha conseguito la licenza in Teologia presso la Facoltà teologica dell’Emilia-Romagna, ha ricevuto la cittadinanza italiana ed è stato nominato parroco di San Pietro in Trento, Coccolia e Filetto. Cappellano della comunità polacca di Forlì nel 2020, è salito in Val Bidente fino a questo nuovo incarico nell’Unità pastorale di Roncadello che lo vedrà impegnato nella cura pastorale di oltre 3000 persone e circa 1200 famiglie con l’aiuto di don Massimo Di Girolamo. Sarà così parroco della chiesa più antica della diocesi, quella di San Martino in Barisano.

"Voglio innanzitutto dire grazie a don Carubia – scrive il vescovo nel suo messaggio alle parrocchie dell’Unità pastorale di Roncadello – che in questi due anni ha svolto il compito di amministratore parrocchiale con grande impegno, pur avendo numerosi incarichi, e con grande amore e lungimiranza. Ho chiesto a don Pawel di mettersi al vostro servizio. È un sacerdote zelante, con doppia cittadinanza, è incardinato nella nostra diocesi e, quindi, può ricoprire il ruolo di parroco. Accoglietelo con grande affetto e gratitudine".

A prendere il posto di don Szymusiak nella vallata sarà ora una equipe di sacerdoti: don Enrico Casadio, parroco della comunità cristiana di Meldola e responsabile della zona pastorale della Val Bidente, svolgerà il compito, che aveva già da questa estate, di amministratore parrocchiale per la parte amministrativa e istituzionale, mentre la cura pastorale verrà affidata al sacerdote boliviano don Emilio Machicado Santander, coadiuvato da don Davide Bruschini, cappellano dell’ospedale Nefetti di Santa Sofia, e da padre Luca Vitali, della Comunità Missionaria di Villaregia. Don Pawel deciderà con il vescovo e con le sue comunità le date del saluto alle chiese della vallata bidentina e dell’ingresso nelle nuove parrocchie.

Alessandro Rondoni