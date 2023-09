Dalla strada delle voragini al parco urbano: Forlì ferita dall’alluvione sotto gli occhi di Figliuolo

Forlì, 26 settembre 2023 - Il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario per l’emergenza, accompagnato dal sindaco Gian Luca Zattini e dall'assessore alla mobilità Giuseppe Petetta, nella mattinata di oggi ha compiuto diversi sopralluoghi nelle zone più colpite dall'alluvione.

Il commissario Francesco Figliuolo al Parco Urbano di Forlì (Frasca)

La visita è partita da via Locchi, la 'strada delle voragini'. Qui lo aspettavano diversi residenti, pronti a sottolineare le diverse difficoltà che hanno dovuto superare e stanno ancora affrontando. Il giro è stato accompagnato anche da Stefano Valmori, in rappresentanza del quartiere Romiti.

Il gruppo si è poi spostato in via Asiago, dove una volta sorgeva l'archivio generale (oggi quel che resta è stato spostato all'ex Conad del Ronco). Una tappa è toccata anche alla vicina azienda Bagioni, che commercia in trattori e macchine agricole.

Figliuolo, poi, si è recato al parco urbano, percorrendo i sentieri fino al laghetto, oggi ridotto a una pozzanghera melmosa. Il generale ha anche potuto vedere l'enorme montagna di terra rimossa dal parco: "Questa non la rimuoveremo - ha spiegato l'assessore Petetta -, perché il progetto è quello di posizionarvi dei giochi per bambini o una pista per le bici e creare una 'montagna dell'alluvione'".