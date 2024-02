Dalla terra a Bruxelles. Agricoltori nel regno Ue: "Equità o si rischia tutto"

Agricoltori forlivesi e cesenati ieri a Bruxelles. Ma stavolti non coi trattori ma sotto le sigle di Coldiretti e Confagricoltura. Le richieste però sono sempre quelle: prezzi unitari giusti, redditi equi.

"Siamo a Bruxelles con oltre 3mila agricoltori di Coldiretti per chiedere risposte concrete – Presidente di Coldiretti Ettore Prandini –. Abbiamo proposto di semplificare subito la Pac (la Politica agricola comune), aumentare il tetto degli aiuti di stato, autorizzare una moratoria dei debiti delle imprese agricole e rimuovere vincoli ambientali che diminuiscono la produzione di cibo in Europa e favoriscono le importazioni da altri continenti. Non è questa l’Europa che vogliamo, serve un cambio di passo urgente. I tempi della burocrazia europea non sono quelli delle imprese. Continueremo a presidiare Bruxelles a lungo, perché qui si decide il futuro del settore". La delegazione forlivese-cesenate era guidata dal direttore Alessandro Corsini.

La delegazione di Confagricoltura di Forlì-Cesena e Rimini – guidata dal presidente Carlo Carli, dal vice Alberto Mazzoni e dal direttore Luca Gasparini – ha partecipato invece all’assemblea straordinaria di Confagricoltura, che s’è svolta in via straordinaria a Bruxelles. "È stato importante far sentire qui, dove si prendono le decisioni, la voce degli agricoltori romagnoli, che ancora stanno facendo i conti con le ferite dell’alluvione – sostiene Carli –. I nostri associati hanno subito danni gravissimi ai terreni e alle attrezzature e, nel momento di maggior bisogno, si vedono caricati di ulteriori obblighi dalla nuova Pac. Questo meccanismo così non può funzionare: molti dei nostri soci hanno preferito rinunciare ai contributi di cui avrebbero bisogno a causa del carico normativo eccessivo. Senza provvedimenti urgenti l’agricoltura rischia di morire – rimarca Carli – L’imprenditore agricolo è il primo difensore dell’ecosistema, perché ama profondamente la sua terra e i suoi animali, ma dobbiamo metterlo in condizione di fare reddito in campagna. Ma mentre si chiede ai nostri agricoltori di rinunciare ad agrofarmaci per salvare le colture dai parassiti si permette l’importazione dai paesi extra-Ue di frutta, verdura, carne e cereali con residui che qui sarebbero fuorilegge. Necessario snellire subito la burocrazia".