‘Dalla Terra al Cielo’, le opere di Vandi alla chiesa del Suffragio

Prosegue nei weekend fino al 9 settembre nella chiesa del Suffragio di Rocca San Casciano la mostra ‘Dalla Terra al Cielo’ di don Marcello Vandi, con orari di visita il sabato dalle 21 alle 22 e la domenica dalle 10.30 alle 12 e dalle 21 alle 22. La bella rassegna espone 35 quadri, realizzati nell’ultimo anno dal rocchigiano don Marcello Vandi, 88 anni, 46 dei quali (1976-2022) trascorsi in Venezuela come missionario, dove ha svolto non solo apostolato a servizio della Chiesa e dei poveri, ma anche opere sociali, attività culturali e scuole di pittura e ceramica. Dopo l’ordinazione sacerdotale nel 1958, si è diplomato all’Accademia delle Belle Arti di Bologna, partecipando a varie rassegne e mostre in molte città d’Italia, fra cui Roma, fino alla su partenza per il Venezuela. Per una chiesa venezuelana di Carupano aveva progettato una Via Crucis, in collaborazione con l’artista forlivese Carmen Silvestroni, "sorella e consigliera" fin dai tempi dell’Accademia. Ma il progetto fu interrotto dalla morte prematura della pittrice.

Nei quadri di quest’ultimo anno, ora in esposizione, il prete-pittore ha raggiunto la maturità di un cammino artistico, culturale e spirituale di altissima sensibilità ed espressione, come spiega lo stesso autore: "L’uomo cammina sulla terra, per andare verso il cielo", anche quando è "tutto fracassato" come Pantani (due i quadri sul Pirata), o "tutto accartocciato" come un Cristo al centro della mostra.

q.c.