Dall’Abruzzo per ricambiare la solidarietà

"Si è trattato di un dono di solidarietà molto commovente fra i tanti che sono arrivati a Forlì per l’alluvione": a dirlo è il presidente della Protezione civile di Dovadola, Roberto Bartolini. Sabato scorso, infaatti, una delegazione di una decina di abruzzesi di San Demetrio Ne’ Vespini, paese in provincia di L’Aquila, è arrivata a Forlì per donare materiale didattico agli studenti dell’Istituto comprensivo 5 ‘Tina Gori’ del quartiere Romiti, una delle zone più colpite dall’alluvione. Il materiale è stato consegnato alla dirigente e vicedirigente Daniela Bandini e Giorgia Picchi per la scuola primaria ‘Pio Squadrani’.

Racconta il presidente della Protezione civile di Dovadola Bartolini: "Nel 2009, in occasione del terremoto dell’Aquila, noi della Protezione civile di Dovadola andammo a San Demetrio Ne’ Vespini, dove era stata distrutta la scuola. Portammo aiuti e materiale didattico informatico agli alunni di una quinta elementare. Poi ci fu la ricostruzione e tornammo per l’inaugurazione della scuola nuova. Facemmo amicizia e per l’inaugurazione e cantammo insieme anche Romagna Mia. Quando quei ragazzini di allora, oggi divenuti dei giovani, hanno saputo dell’alluvione in Romagna, mi hanno telefonato chiedendo: ‘Voi ci avete aiutati ieri, come possiamo contraccambiare oggi?’. Allora – prosegue Bartolini – noi abbiamo concordato di portare materiale didattico a una delle scuole più alluvionate di Forlì, non avendo avuto danni nella scuola di Dovadola".

Nel paese abruzzese di San Dematrio Ne’ Vespini i giovani hanno raccolto fondi durante l’estate organizzando cene, incontri e feste di beneficenza. Poi sono venuti a Dovadola e Forlì per la consegna, delegazione (nella foto ai Romiti coi volontari di Dovadola) composta da 6 ragazzi di allora, 3 accompagnatori e il sindaco del paese al tempo del terremoto, Silvano Cappelli. Conclude il presidente della Protezione civile di Dovadola: "Si tratta di un grande esempio di solidarietà e di senso civico della comunità, non solo verso gli alunni di una scuola, ma anche che fa scuola per tutti noi".

Quinto Cappelli