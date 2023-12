Dall’Agata alla Wundergrafik

Alla Galleria Wundergrafik, via Leone Cobelli 34, espone fino al 23 dicembre Asya Dall’Agata, pittrice forlivese che ha conseguito una laurea magistrale alla Glasgow School of art in Scozia e una laurea triennale all’Accademia di Belle arti di Firenze. La mostra, dal titolo ‘Chiama colui che ama / Call the lover’ è curata da Davide Boschini. Nelle immagini esposte sono raffigurati vari particolari di corpi maschili con toni lievi e rarefatti che sembrano appartenere a un sogno perché i contorni si sfaldano e l’osservatore si sente trasportato in un’atmosfera quasi irreale in cui dipinto e poesia si uniscono. Asya intende creare questa interazione fra sogno e realtà a cui contribuiscono i colori tenui e sfumati. L’attenzione e la partecipazione nei confronti delle immagini è resa ancor più efficace dalle dimensioni uguali in tutte le opere e dai materiali usati (tela e colori) entrambi creati dall’artista stessa.

Rosanna Ricci