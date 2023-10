Dall’America latina alla scoperta di Premilcuore

Al fine di aprire nuove occasioni di relazioni turistiche, martedì scorso l’amministrazione comunale di Premilcuore, gli alunni delle scuole primaria e medie e i rappresentanti delle associazioni di volontariato del paese dell’alto Rabbi hanno incontrato i partecipanti al progetto Boomerang.

L’iniziativa turistica è organizzata dal Comune e Pro loco di Codigoro (Fe) e da Stazione Sociale e promossa da diversi anni dalla Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, che ha come obiettivo quello di far partecipare giovani di origine emiliano-romagnola residenti all’estero ad un percorso formativo ‘misto’ sul tema del turismo delle radici, anche in vista dell’anno italiano del turismo di ritorno previsto per il 2024.

All’incontro di Premilcuore erano presenti Leticia Carpinelli, coordinatrice progetto Boomerang e Tina Santoro, consultore e membro del comitato esecutivo della Consulta degli Emiliano Romagnoli nel mondo e vicepresidente del circolo Acli Valli di Forlì e i cinque ragazzi che partecipano al progetto.

Ecco la loro carta d’identità con i relativi paesi di provenienza oltre alle loro professioni: Federico di 28 anni (Argentina), filmaker e graphic design; Gonzalo di 22 anni (Argentina), studente; Agustina C. di 23 anni (Argentina), studentessa di produzione dei mezzi di comunicazioni, fotografía, graphic design e produzione audiovisiva; Agustina P. di 31 anni (Argentina), commercialista, lavora per una multinazionale che si occupa di microbiologia agricola; Constanza 29 anni (Cile), architetto urbanista.

La delegazione è stata ricevuta dalla sindaca Ursula Valmoni, in piazza dei Caduti per i saluti e la conoscenza. Poi si è svolta una vista guidata al centro storico, all’archivio fotografico e al Centro Visite del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. L’escursione a Premilcuore, e prima a Ravenna, rientra nelle visite durante le tre settimane di un corso che i giovani stanno svolgendo in Emilia Romagna, "per creare nuovi pacchetti per i turisti che provengono dall’America Latina, anche verso l’Appennino romagnolo e non solo verso la costa".

Conclude la sindaca Valmori: "Da anni la nostra amministrazione sta puntando anche al turismo estero e speriamo che questi segni si trasformino in flussi turistici, aprendo le porte anche ai turisti stranieri".

A incominciare dalle attrattive particolari di Premilcuore, fra cui il Parco nazionale e gli antichi mulini ad acqua: Biondi a Castel dell’Alpe e Mengozzi a Fiumicello.