Dall’atletica al tribunale Edera, ricorso contro la gestione del ‘Gotti’ ai rivali della Libertas

di Ettore Morini

L’annuncio, come un fulmine a ciel sereno, era arrivato in una sera di poco meno di un mese fa, il 4 marzo, e direttamente dalla parte più interessata alla questione, la Libertas Atletica: la gestione dello storico campo di atletica leggera cittadino, il Carlo Gotti, a sorpresa non era più in capo all’Edera, che la deteneva da trent’anni, ma passava al ‘Raggruppamento Libertas’, vincitore dell’apposito bando comunale. Era questo l’ultimo di una serie di capitoli in una vicenda fatta di screzi fra le due società sportive ‘separate in casa’, con la ben più ‘giovane’ Libertas che si era fortemente lamentata – queste le sue critiche – della frubilità limitata della palestra e della scarsa illuminazione invernale dell’impianto.

Ma la querelle non è finita e andrà adesso nientemeno che davanti al Tar: l’Edera Atletica Forlì ha infatti presentato ricorso contro l’aggiudicazione della gestione triennale alla Libertas e il Tribunale amministrativo di Bologna ha già fissato la data della discussione del caso: l’udienza sarà tenuta giovedì 13 aprile.

Anna Rita Balzani, ex velocista della nazionale azzurra e attuale presidente dell’Edera Atletica, spiega il motivo di tale opposizione: "Non potevamo di certo non procedere – spiega la dirigente forlivese –, visto che la commissione giudicatrice non ha nemmeno dato il minimo dei punti necessari alla nostra proposta, una cosa a nostra opinione inaccettabile e quindi da verificare. Così, abbiamo dato mandato a una legale esperta di tali questioni, di preparare e presentare questo ricorso".

In effetti, a sorprendere era stato anche il netto divario nel ‘voto’ alle due offerte di gestione: ben 67 punti su 100 a quella della Libertas, poi saliti persino a a 84 dopo la valutazione dell’offerta economica; appena 17,75 a quella dell’Edera, quota lontanissima dal 50 su 100 richiesto per poter anche solo essere presa in esame.

Ironia del destino, la legale che rappresenta l’Edera si chiama Silva Gotti: sì, proprio Gotti come il medico-chirurgo e grande promotore dell’attività sportiva a cui è intitolato l’impianto sportivo, "anche se non c’è legame di parentela" dice sorridendo la Balzani. Che fra l’altro non fa comunque drammi. "Il ricorso – ripete – era doveroso e il nostro consiglio ha deciso di procedere, ma ho detto ai nostri tesserati, che sono circa 600, di stare comunque tranquilli. Nessun problema se non abbiamo noi la gestione. Devo fra l’altro dire che la proposta della Libertas è davvero importante. Noi, visti i costi attuali, non ce la potremmo permettere, ma adesso bisognerà vedere come la Libertas riuscirà nel caso a onorare simili impegni: la gestione è pur sempre triennale, investire così tanto per programmi potenzialmente così a breve termine è un’operazione complessa. Se ci riusciranno, tanto meglio".

Dall’altra parte, ai vertici della Libertas in ambito tecnico, c’è un’altra ex azzurra forlivese, la campionessa del giavellotto Giuliana Amici, mentre presidente della società è l’ex assessora allo sport e attuale consigliera comunale Sara Samori. "Un ruolo per noi incompatibile con quella carica", chiosa la Balzani. Nel mirino anche un "accesso agli atti chiesto e ottenuto dalla Samorì". E adesso il testimone passa al Tar.