Dalle Alpi fino alla Sicilia: 22 giorni in sella al Ciao

Un giro d’Italia in sella al mitico ‘Ciao’, in nome dell’avventura ma anche della solidarietà. Così è cominciata la missione di tre forlivesi coraggiosi me, soprattutto, dal cuore grande: si tratta di Riccardo Prati, Valerio Fregnani e Riccardo Cattalini. Età media dei ‘ragazzi’ del gruppo: 55 anni. I tre sono partiti il 1° luglio scorso da Predoi (Bolzano) e sono arrivato a Portopalo di Capo Passero (Siracusa) il 22 luglio. Il gruppo si è proposto con questo tour in motorino di far conoscere al resto d’Italia, grazie alle loro testimonianze, l’operato di due realtà romagnole d’eccellenza nel campo della solidarietà: la cooperativa sociale forlivese CavaRei, impegnata nell’aiuto delle persone disabili e delle loro famiglie; la Fondazione Isal di Rimini, che invece si occupa di terapia del dolore. Centocinquanta chilometri in media bruciati al giorno in strade spesso secondarie (tra l’altro i Ciao non possono viaggiare in autostrada) nonostante sull’asfalto le temperature raggiungessero anche i 48 gradi, con tappe di 8 ore. Una fatica ripagata da paesaggi magnifici e incontri con le persone e con i media locali, che ne hanno seguito le tappe raccontando la storia dei tre avventurosi ‘centauri’. Qualche guasto tecnico e un po’ di dolore alla schiena non hanno impedito l’eroica traversata tanto che i tre hanno già una nuova idea in cantiere, "magari questa volta andando da NerYork a Los Angeles".