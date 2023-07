Dalle cause 8,5 milioni È il bilancio, dopo 10 anni, dei legali del Comune

Lo scorso maggio il Comune di Forlì ha festeggiato i 10 anni del suo ufficio di avvocatura. Il bilancio è sicuramente positivo, con contenziosi vinti pari a 8,5 milioni di euro. L’attività condotta dall’ufficio dell’ente è quella di rappresentare e assistere l’Amministrazione davanti a tutte le autorità giudiziarie ordinarie, civili, penali (2 casi di costituzioni di parte civile) e amministrative, e per fornire consulenza legale finalizzata alla prevenzione delle controversie.

Dal 2013 ad oggi, l’avvocatura ha gestito 237 contenziosi, di cui circa 50 davanti al Giudice di pace, oltre il centinaio davanti al Tribunale per le cause civili anche fuori regione (in Campania e Puglia), oltre 10 in Corte d’appello a Bologna, 55 per cause di tipo amministrativo al Tar regionale. Le cause chiuse sono in tutto 187, con una percentuale di esito favorevole superiore al 90%. In questo momento i contenziosi in corso sono circa una cinquantina.

"Sono molto soddisfatto dei risultati che abbiamo ottenuto, che sono decisamente migliori rispetto agli anni passati. In pochi casi l’ente è stato condannato alle spese processuali o si è fatto ricorso a professionisti esterni; quindi, c’è stato un risparmio anche in termini economici", ha spiegato l’assessore Marco Catalano, che ha la delega agli affari legali. Il dirigente dell’ufficio Michele Pini, in carica da sei anni, ringrazia "entrambi i nostri avvocati e l’assessore, che ha subito dimostrato di essere in linea con noi. In particolare, ci tengo a ringraziare Giorgio Morrone, che a breve lascerà il suo incarico per una meritata pensione".

"Io e il mio collega Lorenzo Paganucci – spiega proprio Morrone – ci riteniamo i padri fondatori dell’avvocatura, un’idea nata sotto l’allora sindaco Roberto Balzani. Se guardiamo il numero delle cause trattate può sembrare non elevato, ma questo è indice di una buona amministrazione. L’avvocatura ha sempre dato supporto a tutto l’ente, agli organi amministrativi e agli uffici. Non ho dubbi che continuerà a farlo nello stesso modo anche in mia assenza". "Un buon avvocato di un’amministrazione non è quello che si inventa chissà quale strategia per vincere, ma è colui che insieme agli altri organi riesce a prevenire il contenzioso – spiega Paganucci –. Io ora ho la responsabilità di portare avanti questa filosofia del nostro ufficio".

Martina Rossi