Dalle Hawaii al Testori: arriva ‘Pa Ka Makani’

Arriva questa sera alle 20.30 al Teatro Giovanni Testori ‘Pa Ka Makani’, spettacolo tenuto dalla compagnia hawaiana Honolulu Theatre for Youth, al teatro forlivese per la sua unica data italiana. Attraverso la danza hula e il canto tradizionale oli, la produzione esplorerà il rapporto tra la protagonista Āulu e sua nonna, che l’accompagnerà nello scoprire la bellezza della natura dell’arcipelago hawaiano, in uno spettacolo pensato per essere interpretato in maniera diversa da ogni spettatore e aperto a tutti, dagli otto anni in su, con particolare riguardo per il legame nonni-nipoti.

‘Pa Ka Makani’ verrà portato in Italia dal centro di produzione teatrale Elsinor nell’ambito del progetto europeo ConnectUp anche grazie all’interesse della direttrice artistica del Teatro Testori, Giuditta Mingucci, che a febbraio di quest’anno si è recata personalmente alle Hawaii e ha costruito con la regista Annie Cusick Wood questa produzione attorno all’elemento naturale del vento. Un elemento focale portato in scena è proprio la tradizione hawaiana di nominare ogni vento specifico dell’arcipelago (ahupuaʻa), e in generale di conservare un legame intimo con la natura – il titolo della produzione si traduce in italiano come ‘il soffio del vento’.

L’artista Annie Lokomaikaʻi Lipscomb, che fa parte della compagnia hawaiana e ha contribuito all’ideazione del progetto, spiega: "Capire sé stessi in relazione alla natura e coesistere con essa è il punto di vista indigeno che ha ispirato questa creazione. Nominare i venti, conoscere le correnti, orientarsi in base alle stelle e ai movimenti dell’acqua: sono pratiche culturali fondamentali per il popolo hawaiano".

‘Pa Ka Makani’ è recitato in lingua inglese, ma per gli spettatori sarà possibile installare sul proprio smartphone l’applicazione gratuita ‘ConnectUp’, che fornirà i sottotitoli italiani in simultanea, e lo spettacolo è pensato in questo modo per poter essere fruito anche da chi non ha dimestichezza con la lingua.

Il prezzo del biglietto è di 6 euro. È possibile acquistare il biglietto per ‘Pa Ka Makani’ insieme a quello per ‘A Christmas Carol’, in programma per venerdì 20 dicembre, all’interno dell’abbonamento ‘Giallo (English)’, per un totale di 14 euro.

La prenotazione è obbligatoria: è possibile confermare la propria presenza chiamando i numeri 0543.722456 - 375. 8349548 o scrivendo a progetti@teatrotestori.it. La prevendita è attiva su Vivaticket e sul sito del teatro (www.teatrotestori.it).

Sofia Vegezzi