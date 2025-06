Dall’India a Modigliana. Omaggio al soldato morto in guerra

Nei giorni scorsi, la sala del consiglio comunale di Modigliana ha accolto il maggiore Avinash Chhetri del 9° Gurkha Rifles, segretario personale del presidente dell’India Droupadi Murmu, venuto per omaggiare il soldato Thaman Gurung che si distinse per il suo eroismo durante la Seconda guerra mondiale, per il suo coraggio sul Monte San Bartolo, vicino a Modigliana, dove trovò la morte in battaglia.

Era presente anche Daniele Cesaretti, rappresentante per l’Italia del reggimento. Mentre per il Comune c’erano il sindaco Jader Dardi, consiglieri comunali e rappresentanti di associazioni locali. Il maggiore Chhetri è un militare e da sei anni il più stretto collaboratore del presidente dell’India e qui ha rappresentato un Paese di 1,4 miliardi di persone. "È venuto – ha commentato Cesaretti – per veicolare il messaggio diplomatico legato al ricordo del militare: promuoverà Modigliana in India, nel Nepal e nei paesi del Commonwealth". Il soldato Gurung era infatti un membro dei Gurkha, un corpo armato di nepalesi. Il Commonwealth è composto invece dalle ex colonie britanniche, tra cui appunto l’India.

Il maggiore Chhetri ha ricordato il soldato Gurung, "che ricevette postumo la Victoria Cross, la più alta onorificenza militare". Furono 50.000 i militari indiani impegnati nell’esercito di Liberazione e 6.000 di questi persero la vita in combattimento. Il sindaco Dardi ha ricordato che lo scorso 13 aprile, nel quadro dell’80° anniversario della Liberazione, fu scoperto il cippo a ricordo dell’eroe, alla presenza del vice-ambasciatore dell’India in Italia, Amararam Gurjar, e del prefetto di Forlì-Cesena Rinaldo Argentieri.

"Questa visita ci onora – ha concluso Dardi – e speriamo possa proseguire il rapporto di collaborazione tra i nostri Paesi soprattutto in questo momento, visto che nel mondo si parla di guerre e di armi mentre per noi la pace e l’amicizia tra i popoli sono importanti più di ogni altra cosa". Lo scambio dei doni è consistito in un busto in bronzo di Thaman Gurung con targa donato dal maggiore al sindaco, ricambiato con lo stemma in ceramica del Comune. Successivamente la ridotta delegazione si è recata in visita al cippo che ricorda il sacrificio di Gurung.

Giancarlo Aulizio