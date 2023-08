Dallo Ior una donazione di 3.779 euro

Lo Ior dona 3.779 euro alla Protezione civile Emilia-Romagna. Durante i giorni dell’alluvione l’Istituto Oncologico Romagnolo si è attivato su più fronti per mettersi a disposizione nell’ottica di tener testa all’emergenza e ripartire il più in fretta possibile. Vista la situazione in cui versavano le strade, lo Ior ha da subito messo in piedi una ’task force’ di volontari, che si sono resi disponibili per turni extra, aumentando le navette del servizio d’accompagnamento. "Inotre, abbiamo deciso di sfruttare le potenzialità del nostro portale www.insiemeachicura.it, dedicato alle iniziative di crowdfunding, per una raccolta fondi speciale il cui intero ricavato andasse all’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile dell’Emilia-Romagna – spiega il direttore generale Ior, Fabrizio Miserocchi (nella foto) – in quei giorni sapevamo che molti avrebbero utilizzato i canali ufficiali dell’ente per dare una mano". Il crowdfunding aperto su www.insiemeachicura.it, intitolato “Un Aiuto per l’Emilia-Romagna”, ha chiuso con 71 donazioni che hanno portato ad un ricavato di 3.779 euro, cifra che in questi giorni è stata interamente bonificata proprio alla Protezione Civile della Regione.