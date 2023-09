Dall’Odissea alla società contemporanea

Terza giornata dedicata a ‘Colpi di scena – Sguardo nel Contemporaneo’, rassegna organizzata da Accademia Perduta Romagna Teatri. Si partirà alle 10,30 al Ridotto del Teatro Diego Fabbri con un incontro a cura di Renata M. Molinari sul tema I mestieri del teatro, oggi. Si tratta di un dialogo con artisti, compagnie e operatori per mettere a fuoco le figure, le competenze, le funzioni necessarie per realizzare uno spettacolo ma diverse secondo i vari generi del testo. Il primo spettacolo si terrà alle 14,30 al Teatro Testori con la Compagnia Berardi Casolari che presenterà LidOdissea in cui si confronterà il poema omerico con racconti del presente: Ulisse, Penelope e Telemaco sono una famiglia in vacanza in uno stabilimento balneare in cui il viaggio diventa interiore sui paradossi dell’attualità. Seguiranno tre spettacoli in prima nazionale: alle 16,15 all’Ex Atr l’Associazione Teatrale Autori Vari presenta Dieci modi per morire felici. Si tratta di una specie di spettacolo-gioco in cui dieci spettatori potranno vivere una nuova vita con l’obiettivo di morire felici. Una seconda esistenza per riflettere sulle regole che ci fanno stare al mondo. Alle 18,15 al teatro Il Piccolo MabelliniPastorino presenteranno lo spettacolo Tu (non) sei il tuo lavoro, prodotto da Accademia PerdutaRomagna Teatri. Sul palco c’è una coppia che dibatte sul lavoro che c’è o non c’è e su tutto ciò che ad esso è legato come contratti, affitti , ingiustizie sociali. Alle 20,15 al Teatro Diego Fabbri il Gruppo della Creta porterà in scena Beati Voi che pensate al successo noi soli pensiamo alla morte e al sesso. Lo spettacolo parte dalle opere di Juan Rodolfo Wilcock e prende in giro la società dei consumi che grazie alla tecnologia, al metaverso, alle intelligenze artificiali ci illude di essere protagonisti di una società diversa da quella del passato secondo un’idea di evoluzione che punta solo al progresso tecnologico. Ingresso gratuito. Prenotazioni: tel 0543 26355.

Rosanna Ricci