’Dam una man’, chi ha notizie della targa di marmo?

Prese vita a Forlì tra il 1910 e il 1945 l’associazione di assistenza pubblica denominata ’Dam una man’. Forniva assistenza agli ammalati e infortunati. Il nome fu coniato dal poeta Aldo Spallicci, che in dialetto romagnolo significa ovviamente ’dammi una mano’, così chiamata per sottolineare come il sodalizio fosse promosso dai volontari a favore di tutti. I soci fondatori furono sessanta, ancora oggi ne possiamo leggere i nomi sulle lapidi affisse ai muri del municipio nella piazzetta XC Pacifiici, scolpite dal marmista Adolfo Zampighi; fra questi illustri personaggi come il nobile Raniero Paolucci de Calboli, Paolo Orsi Mangelli, industriali come Ettore Benini, le società Eridania e Bonavita, il tenore Angelo Masini e altri. Negli anni a venire la sede della assistenza pubblica fu traslocata nell’attuale viale Roma, l’insegna fu rimossa e il nome coniato da Spallici ’Dam una man’ fu a poco a poco accantonato a favore dell’organizzazione servizi ambulanza della Croce Rossa e questa lastra di marmo incisa probabilmente è andata persa o impolverata giace in qualche deposito, ancor peggio distrutta dopo la rimozione. Questa ricerca condivisa con il conoscitore della storia di Forlì maresciallo Elio Moretti ha per fine riposizionare questo marmo scolpito a fianco di quelle lapidi nella piazzetta XC Pacifici, per non dimenticare, onorare i fondatori e il prezioso servizio che negli anni hanno donato alla cittadinanza l’operato dei volontari. Per reperire questa lastra ci siamo rivolti anche all’amministrazione, purtroppo di questa non vi è traccia e quindi i nostri intenti non hanno dato frutti. Per non demordere rivolgiamo un garbato appello a chi potrebbe avere utili informazioni su ’Dam una man’, al fine di ricollocare questa lapide al suo antico posto d’origine.

Maurizio Balistreri