’Dammi un la’: torna l’evento benefico

A Castrocaro si rinnova l’appuntamento con ’Dammi un la’, tradizionale evento benefico di fine anno promosso dal comitato di Forlì della Croce Rossa Italiana. Sabato alle 21 il Padiglione delle Feste ospiterà una serata di canto, musica e danza all’insegna della solidarietà, arricchita quest’anno di ulteriore significato: a seguito dell’alluvione, dallo scorso mese di maggio la sede castrocarese dell’associazione di volontariato è inagibile al pari del campo di addestramento cinofilo e il ricavato della serata sarà impiegato nella ricostruzione. Il format è lo stesso del passato ma non mancheranno le novità. A partire dal presentatore, l’attore Lorenzo Flaherty, noto al grande pubblico per la partecipazione a numerosi film, a fiction quali Ris, Un posto al sole e Distretto di polizia, solo per citarne alcune, e attualmente impegnato in teatro. Sul palco saliranno numerosi professionisti forlivesi a partire dalla categoria medica, rappresentata dal dottor Roberto Bellia, oncologo e radioterapista, che canterà accompagnandosi al pianoforte, e Dario Bettini, chirurgo e oncologo, che si esibirà al sassofono. Numerosi anche gli esponenti delle forze dell’ordine, immancabile l’esibizione canora dell’ex prefetto di Forlì - Cesena Antonio Corona, che confermerà la sua indole ‘rock’ accompagnato dalla coreografia di Ateneo Danza di Stefania Sansavini. Si annuncia scatenata anche la band formata da ispettori della Polizia. Non mancheranno i rappresentanti istituzionali: in pista i sindaci Francesco Billi, padrone di casa, Francesco Tassinari, primo cittadino di Dovadola, quindi da Portico Maurizio Monti e da Civitella Claudio Milandri.

Previsto un ricordo di Ercole Baldini, a quasi un anno dalla scomparsa, annunciati in platea i figli Mino e Riziero. "Il campione era un nostro socio onorario mentre la moglie Vanda, che ha sempre dato un grande supporto alla Croce Rossa, è stata vicepresidente della sezione forlivese - spiega Giuliana Grilli Erani, organizzatrice della serata –. E in passato il ricavato dalla vendita del volume biografico ‘Il treno di Forlì’ ha permesso di finanziare importanti opere in Italia e oltreconfine". Per rimanere in ambito sportivo, sabato sarà della partita anche Andrea Schiumarini, pilota prossimo ad affrontare una nuova Parigi Dakar. "Presenterà il prototipo dell’auto con cui a gennaio sarà al via in Arabia". Contribuirà a conferire ulteriore leggerezza all’evento il comico Andrea Vasumi. Prima dell’evento, dalle 20, è previsto un buffet. Sarà possibile acquistare il volume ‘Anime nel fango’ di Luca Giacomoni con ricavato pro Cri. La serata sarà integralmente ripresa da Teleromagna e si avvale della partnership di Radio Studio Delta.

Tanti gli sponsor, a partire dal panificio Camillo dei fratelli Bassini e l’azienda agricola La Casetta di Castel Bolognese. "Mi preme ringraziare in particolare Lucia Magnani per la concessione del Padiglione – dichiara Davide Gudenzi, presidente del comitato forlivese della Cri, che ha annunciato anche la raccolta fondi del comitato Cri di Saint Vincent –. Tra i principi fondanti della nostra associazione c’è l’unità". Giuliana Biondi, membro del direttivo e responsabile della sezione di Castrocaro Terme e Terra del Sole, annuncia "emozioni": prevista infatti la proiezione di un video che non lascerà indifferenti. Anche i piccoli eredi dei volontari saranno protagonisti partecipando alla sfilata di abbigliamento e accessori per bambini dell’Impronta di Terra del Sole e Sport Service.

La quarta edizione di ’Dammi un la’, patrocinata dal Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, sarà abbinata alla nona edizione del memorial Gilberto Giorgetti. "Legato non solo all’universo pittorico ma anche a quello della musica – sottolinea il promotore del memorial e amico personale di Giorgetti, l’artista Ido Erani –: lo zio era infatti l’ideatore del villaggio del cantante". "Posso solo ringraziare la Croce Rossa, una realtà importante che quest’anno ha dato ancora una volta prova della sua efficienza affrontando un periodo particolarmente complicato – le parole del sindaco Francesco Billi –. Per Castrocaro è un onore ospitare un evento seriamente divertente, che insegue uno scopo nobile, essenziale". Info biglietti: 320.8593696.