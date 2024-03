Daniele Mezzacapo: "Polo H, progetto del passato ma porterà benefici alla città"

Daniele Mezzacapo, Il Carlino scrisse del degrado in galleria Saffi la prima volta a gennaio 2023: già in quel periodo i residenti dicevano di aver inviato numerose segnalazioni all’amministrazione e poco dopo ne avete disposto la chiusura nelle ore notturne. Il caso dell’accetta, avvenuto sempre in quella zona, è di giugno, mentre una lettera di residenti segnalava la situazione di via degli Orgogliosi già nel 2020. Poche settimane fa avete deciso di limitare gli orari di apertura dei minimarket. I provvedimenti precedenti non avevano funzionato?

"Quando abbiamo chiuso la galleria non pretendevamo di risolvere il problema, ma di mettere in condizione chi di dovere di poter intervenire".

Quindi riconosce che la chiusura non ha risolto il problema?

"I residenti ci hanno già chiesto di chiudere anche la galleria Mazzini e la galleria Vittoria e questa è la riprova che dei benefici ci sono stati".

Con la chiusura dei minimarket avete sempre l’intenzione di favorire la possibilità di intervento delle forze dell’ordine?

"Sì, ma poi c’è da dire che gli avventori dei minimarket tendono a contravvenire al divieto di consumo di alcolici su suolo pubblico".

Chiudendo un punto di ritrovo non si rischia di spostare il problema un poco più in là?

"Certo, ma se queste persone evitano di stazionare sotto degli immobili residenziali è già un risultato. Potrebbero, per esempio, passare a frequentare dei circoli".

Uno dei progetti sui quali avevate puntato sul fronte sicurezza, ‘Falco’, è stato bloccato dal garante delle privacy. Com’è la situazione oggi?

"So che è ancora al vaglio del garante. Il problema è stato il sistema di geolocalizzazione, ma secondo me si tratta di uno scoglio burocratico che sarà superato".

C’era stata una spesa da parte del Comune?

"Il progetto aveva ottenuto fondi per il finanziamento ministeriale e in più c’era una app elaborata da Forlì Mobilità Integrata, quindi la spesa è stata contenuta: qualche migliaio di euro per i video promozionali".

Passando all’urbanistica, quale sarà il destino del Polo H che dovrebbe sorgere a Vecchiazzano?

"Ha già superato il vaglio di diversi organi, tra i quali la Provincia e il prossimo passo sarà il consiglio comunale".

Il polo è già stato ridimensionato rispetto a una prima previsione, cosa prevederebbe ora?

"Un supermercato da 1.500 metri quadrati, la costruzione di una Rsa e ulteriori 1.000 metri quadri che andrebbero a un ristorante genere McDonald’s o Roadhouse, tanto per intenderci".

Sono stati numerosi i cittadini che hanno contestato la scelta.

"Il Polo H è frutto di previsioni del passato che risalgono agli anni 2000 e questo va sottolineato; io mi sono sentito di dare seguito perché c’erano impegni economici, ma anche perché a fronte di un sacrificio iniziale vedremmo la restituzione di beni importanti per la città, pensiamo all’allargamento della strada e alla realizzazione di nuove rotatorie".

Confcommercio sottolineò la sua presenza, insieme a numerosi altri esponenti della Lega all’inaugurazione di Formì. Premesso che è legittimo esserci, il senso della presenza è il favore alla costruzione delle aree commerciali in divenire?

"Noi eravamo lì come istituzioni, non come politici. Certo, c’era l’onorevole Morrone, ma non c’era il segretario del partito".

Lei cosa ne pensa di Formì?

"Che non so perché Forlì non dovrebbe avere un’area commerciale come hanno tante altre città". Lei lo frequenta?

"Ci sono andato, ma la maggior parte dei miei acquisti li faccio comunque in centro, dove so di trovare migliore qualità ed essere seguito da persone competenti".

In via Missirini è stata demolita la casa natale di Morgagni che verrà ricostruita grazie all’approvazione di una variante urbanistica che consente di abbattere e ricostruire identici gli edifici storici cittadini. Ci sono altri casi simili?

"No, quello è l’unico, ma so che tante persone in questi mesi si sono informate: penso che in futuro ne approfitteranno in molti. Sono tante le case in pessime condizioni che finora nessuno toccava perché dovevano sottostare a tanti vincoli poco vantaggiosi".

Lei ha favorito molte manifestazioni sportive anche in centro. Trova che il bilancio tra l’indotto e disagi per la viabilità sia stato positivo?

"Non credo che degli atleti che passano tra le persone, nelle zone più belle della città, possano dare fastidio, ma che, al contrario, siano un bell’esempio anche per i giovani. So che ci sono tante lamentele, ma quelle tanto ci sarebbero state anche se non avessi organizzato niente".

È stato annunciato un maxi-schermo per lo stadio Morgagni, quanto costerebbe?

"Il nostro preferito è di 55 metri quadrati e costerebbe tra i 190 e i 210mila euro. Tanti stadi come il nostro ce l’hanno. E poi il noleggio dei camioncini costa ogni volta più di 5mila euro e in un anno si fa presto a spenderne 20mila".

A che punto siamo col ciclodromo di via Mazzatinti?

"I problemi erano tanti. Non è stato facile. La pista principale è pronta: non escludo, in aprile, di inaugurarne almeno una parte".

Le amministrative sono alle porte e Sara Samorì appoggerà il sindaco Zattini. In passato, quando era nel Pd, avete battibeccato. Che effetto le fa ritrovarla come alleata?

"Gli alleati per me sono come gli amici: me li scelgo, non me li faccio imporre. Penso che il suo cambio di rotta sia dovuto a un interesse personale e non la vedo come un’alleata. Anzi: penso che la sua scelta possa danneggiare il centrodestra".