Danilo Rossi & Gipsy Project Duo suonano al teatro dei Sozofili

Il Teatro dei Sozofili di Modigliana, in piazzale Enrico Berlinguer, stasera alle 21 si dedica alla musica con Danilo Rossi & Gipsy Project Duo. Protagonisti due virtuosi: Rossi, per 36 anni prima viola dell’orchestra del Teatro alla Scala, e Albert Florian Mihai alla fisarmonica per un repertorio tra il classico dell’est e il folk del mondo gitano. Rossi è stato allievo dei più importanti maestri di viola e di musica da camera, diplomatosi a 19 anni col massimo dei voti subito supera il concorso per Prima viola solista dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano: è il più giovane strumentista del teatro milanese. Si è esibito nei più importanti teatri e nelle più prestigiose sale da concerto in vari generi musicali. Mihai nasce in Romania nel 1976 da una famiglia di musicisti zingari Rom. Il padre, fisarmonicista, a 5 anni gli regala una fisarmonica giocattolo, lui a 10 anni suona ai matrimoni poi nelle più prestigiose orchestre popolari del suo Paese e dell’Europa occidentale, Si stabilisce a Roma dove forma il quartetto di conterranei Taraf de Metropulitana, lavora alla Rai e Mediaset e si unisce all’orchestra di Moni Ovadia. La biglietteria, nei giorni di spettacolo, apre due ore prima dell’inizio della rappresentazione.

Giancarlo Aulizio