"Danni al parquet del palazzetto, stiamo risolvendo il problema"

Sono in fase di risoluzione le problematiche relative al parquet del Pala Colombarone a Bertinoro che avevano nei giorni scorsi fatto migrare la squadra di basket del Scirea verso Forlimpopoli per disputare una partita di campionato, mentre quella di ieri sera è stata rimandata. Una decina di giorni fa gli atleti si sono trovati con la spiacevole sorpresa di alcune gobbe di parquet rigonfio, un inconveniente che riguardava circa metà campo.

"Non è solo la prima squadra – commenta il presidente della società sportiva, Alderigo Silimbani –, ma la difficoltà si ripercuote su tutto il settore giovanile che qui si allena, sia con il minibasket che con l’under 17. In questo momento della stagione è impossibile trovare un’altra palestra libera dove spostare gli allenamenti e così abbiamo cercato di adattarci nella metà campo che non risultava essere danneggiata". Sono subito intervenuti i tecnici del Comune che hanno ravvisato come i rigonfiamenti fossero dovuti alla presenza di acqua. "Abbiamo acceso il riscaldamento al massimo per fare asciugare al meglio tutto l’ambiente – spiega il presidente –, anche perché il parquet si era gonfiato, ma non erano saltati listelli. In effetti in questi giorni la situazione è molto migliorata". I tecnici del Comune nel frattempo sono risaliti al motivo dell’ingresso dell’acqua. "I sistemi di scarico della palestra non sono riusciti a contenere la quantità di acqua così concentrata – ha spiegato la sindaca, Gessica Allegni – e quindi la stessa è fuoriuscita allagando prima gli spogliatoi e poi parte del parquet della palestra. Situazione mai verificatasi, anche perché i pozzetti e il sistema vengono regolarmente puliti e ispezionati". Per quanto riguarda invece il manto della struttura, "stiamo provvedendo ad accertamenti tecnici, in particolare per il parquet si è fatto un sopralluogo con una ditta specializzata per valutare la tipologia di interventi – racconta ancora la sindaca –. Dagli ultimi sopralluoghi la quantità di acqua infiltrata non sembra essere stata particolarmente abbondante e la parte rialzata, causa infiltrazioni, sta rientrando in posizione a seguito dell’asciugatura".

La verifica di come procedere è stata fissata per la prossima settimana. "Valuteremo se servirà un intervento di sostituzione delle assi danneggiate nella piccola porzione di parquet interessato, anche se ad oggi si può stimare un miglioramento della situazione che permetterà probabilmente di evitare interventi – conclude la sindaca –. Se così sarà, presumibilmente, già dal fine settimana del 16 e 17 novembre si potrà tornare a giocare".

Matteo Bondi