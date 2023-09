Danni, chiuse le Poste. I cittadini costretti ad andare a Predappio

Da ieri l’ufficio postale di Premilcuore, in via Mazzini 2, resterà temporaneamente chiuso al pubblico per lavori, dopo gli eventi tellurici dei giorni scorsi. Lo comunica Poste Italiane, il cui ufficio stampa, su nostra richiesta, precisa: "Nei giorni scorsi, in seguito alle scosse del terremoto verificatosi il 18 settembre sull’Appennino tosco romagnolo, i vigili del fuoco hanno effettuato un sopralluogo, dichiarando inagibile l’edificio che ospita l’ufficio postale. Quindi abbiamo dovuto provvedere allo spostamento temporaneo".

Secondo il comunicato ufficiale, "durante il periodo dei lavori, Poste Italiane garantirà ai cittadini di Premilcuore la continuità di tutti i servizi attraverso uno sportello dedicato presso l’ufficio postale di Predappio, in via Matteotti 3, dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35, dotato di Atm Postamat, attivo sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24 per i prelievi di denaro contante e per tutte le operazioni consentite".

Per Poste Italiane "presso l’ufficio postale di Predappio sarà quindi possibile ritirare pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, ovvero vincolante all’ufficio postale di radicamento del rapporto (conto, libretto di risparmio)".

La sindaca di Premilcuore, Ursula Valmori, dal canto sua precisa: "Io non ho ancora ricevuto la dichiarazione ufficiale, ma so che da sabato scorso Poste Italiane aveva chiuso l’ufficio di Premilcuore per effettuare lavori necessari". Lavori che dovrebbero partire nei prossimi giorni "e dovrebbero terminare entro alcune settimane o un mese", argomenta l’ufficio stampa di Poste.

Quando riaprirà il servizio a Premilcuore? "Al termine dei lavori, i vigili del fuoco dovranno ripetere il sopralluogo per dichiarare di nuovo l’agibilità" si limitano a informare da Poste Italiane. Sulle conseguenze delle scosse di terremoto anche a Premilcuore, la sindaca Valmori rimarca come "nel nostro comune non si sono verificati danni strutturali a persone e cose, mentre sono arrivate alcune segnalazioni di crepe al Centro visite del Parco nazionale e in alcuni edifici privati e case, ma i proprietari stanno facendo verifiche con tecnici di fiducia".

Quinto Cappelli