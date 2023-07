"Danni da 200 milioni per 130 aziende, ma molte sono già ripartite"

Ristori immediati e sospensione delle scadenze tributarie: sono le richieste più frequenti dei 130 imprenditori associati a Confindustria Romagna che hanno subito danni dal maltempo. L’associazione ha contattato tutte le 900 aziende associate tra il 16 e il 19 maggio per avere una mappatura esatta delle industrie colpite e sostenere in tempo reale le situazioni più critiche.

"Sono state 130 le attività a vario livello danneggiate con oltre 200 milioni di euro di danni subiti – . Non dimentichiamoci che oltre ai danni diretti e più visibili, le cui immagini hanno fatto il giro del mondo, sono numerosi anche quelli indiretti – ricorda il presidente Roberto Bozzi – interruzione catene di fornitura, perdite di ordinativi da parte di clienti, fermo produttivo e carenza di personale".

Nonostante queste difficoltà, per la maggior parte degli intervistati i tempi di ripresa stimati sono piuttosto celeri (per il 9% dei danneggiati previsti 3 mesi, mentre il 21% addirittura un mese). Tra gli interventi governativi maggiormente richiesti, risultano più gettonati la defiscalizzazione delle liberalità riconosciute ai propri lavoratori (51%), ristori immediati (49%), sospensione delle scadenze tributarie (42%). "Le medesime richieste che il presidente nazionale Carlo Bonomi ha lanciato dal palco della nostra assemblea generale a Rimini, due settimane fa – conclude Bozzi – ora speriamo che con la struttura commissariale al lavoro ci siano riscontri tempestivi".

Intanto dall’indagine congiunturale effettuata dal centro studi di Confindustria Romagna nelle settimane scorse, si prevede per il secondo semestre 2023 un aumento della produzione (per il 49,7% delle imprese del campione), una stazionarietà da un 34,5% mentre solo il 15,8% degli imprenditori prevede una diminuzione. Infine l’occupazione: il 62,1% del campione pensa che non ci saranno variazioni, il 20,7% che sarà in crescita mentre il 17,2% degli imprenditori prevede un calo.