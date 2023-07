Danni senza fine Il collezionista Tocchi: "Non ho salvato niente"

"Dal 1972 colleziono tutte le monete emesse da San Marino, Vaticano e dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in totale sarà circa un quintale di metallo", spiega Gino Tocchi forlivese di 90 anni che ha lavorato come falegname per la Provincia e da sempre nutre la passione per il collezionismo. Non solo monete ma anche vino e liquori pregiati, tappi delle bottiglie di champagne e scatole di cerini; una vita passata nelle mostre scambio della Romagna con altri appassionati come lui.

Durante l’alluvione di maggio, però, la sua casa nel quartiere Spazzoli si è allagata rovinando tutti i suoi preziosi cimeli. "Durante il diluvio ero ricoverato in ospedale perché pochi giorni prima ero caduto in bicicletta rompendomi il femore. Per questo non ho potuto mettere in salvo niente, ora le collezioni non hanno valore", afferma Tocchi mostrando sconsolato le scatole e i contenitori distrutti dall’acqua, ormai irrecuperabili. Camminando con passo incerto lungo la cantina e i garage del condominio i segni dell’acqua sono evidenti e speventosi: "L’allagamento è dovuto a un guasto delle pompe, abbiamo fatto una stima c’era tanta acqua quasi come quella di una piscina olimpionica", spiega Giampaolo, figlio di Gino.

Una scatola dopo l’altra fanno capolino dei portamonete da 20 lire del 1958 che "ora valgono 30 euro" e medaglie della prima guerra mondiale; sul coperchio di un contenitore di legno bianco, in particolare, campeggia a lettere nere la calligrafia del proprietario con un’esortazione per i tempi più bui ‘Da completare anno dopo anno, non fermarti’. "Mi rendo conto che ci sono persone che hanno perso tutto e io mi sento fortunato, mi piacerebbe però che qualche appassionato come me portasse avanti la mia collezione di monete; le regalo volentieri", afferma Tocchi.

Nonostante le difficoltà Gino resta sempre aggiornato sulle nuove produzioni della Zecca di Stato: "Tra pochi giorni uscirà la moneta bimetallica dal valore nominale di cinque euro, della serie ‘Grandi artisti italiani’, commemorativa di Raffaella Carrà; ho chiamato la Banca d’Italia per avere aggiornamenti, ma ancora non è disponibile a Forlì. Pur di accaparrarmela andrò fino a Riccione ad agosto al 73° Convegno filatelico numastico", conclude.

Valentina Paiano