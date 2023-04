Dante, medaglia donata alla biblioteca di S. Sofia

Nei giorni scorsi i fratelli Gian Luca e Corrado Corradi di Firenze ma originari di Santa Sofia, insieme a Livietta Alocchi, in rappresentanza delle loro famiglie e con un pensiero speciale rivolto alle rispettive madri, le sorelle Michelacci, hanno donato al Comune di Santa Sofia una grande medaglia commemorativa dedicata a Dante Alighieri e realizzata dallo scultore ravennate Enrico Pazzi, artista e museologo molto apprezzato in Italia nella seconda metà dell’Ottocento, autore di molte opere ed in particolare del colossale monumento a Dante in piazza S. Croce di Firenze. "Nostro babbo e nostro zio – precisano i fratelli Corradi – hanno lavorato a lungo alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Originari di S. Sofia ed innamorati del loro paese riuscirono durante l’alluvione di Firenze del 1966 che colpì duramente proprio la biblioteca a chiedere aiuto a diversi santasofiesi che arrivarono in città e si misero di lena per salvare libri, opuscoli, giornali e documenti molto rari".

"Ringrazio le famiglie Corradi e, Alocchi – ha commentato l’assessora alla cultura Isabel Guidi – ed anche Sophia in libris che, nella figura di Orfeo Amadori, ha fatto da tramite tra le famiglie e il nostro Comune. Il dono sarà collocato all’interno della Biblioteca comunale ‘Luciano Foglietta’, quale simbolico luogo di cultura che si presta ad ospitare la medaglia raffigurante il Sommo Poeta".

o.b.