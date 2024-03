Dante visto attraverso i fumetti

La Divina Commedia parla ancora ai ragazzi, emoziona le nuove generazioni? La FumettoDANTEca International può confermarlo, a partire dalla lezione in classe che si terrà domani alla scuola media Zangheri con un approccio multidisciplinare che spazia dalla letteratura fumettata alla rielaborazione del poema dantesco fino al fumetto satirico e parodistico del sommo poeta. Inoltre per il mese di marzo e per tutto il 2024 gli interessati potranno, su richiesta, visitare gratuitamente la sede per conoscere l’enorme produzione internazionale che la nona arte ha rivolto a Dante e alle sue opere. Per informazioni 339.3085390 (orario 10-18) FumettoDANTEca@fanzineitaliane.it. Il 25 marzo si celebra infatti il ‘Dantedì’, giornata nazionale che corrisponde al giorno dell’anno 1300 in cui, secondo la tradizione, Dante si perde nella ‘selva oscura’.