Danza conteporanea al Testori per raccontare il tumore al seno

Al Teatro Testori di Forlì va in scena stasera, alle 21, lo spettacolo di danza contemporanea e hip hop ‘Pensavo peggio’ in cui, fra musica e ironia, Cristina Drei racconta i suoi 13 anni di lotta contro il tumore al seno, un tema che rischia di diventare un tabù se non se ne parla. Lo scopo dello spettacolo non vuol essere quello di sottovalutare i momenti difficili della malattia, compresa la perdita dei capelli, ma di guardare alle cose con una forma di leggerezza, un po’ dall’alto e senza incubi.

Di qui l’idea "di creare un blog satirico – spiega Cristina Drei –, incentrato sulle cose assolutamente da non dire a una paziente oncologica. La priorità dev’essere sì guarire, ma anche garantirsi la miglior qualità di vita possibile anche durante le terapie, senza rinunciare a nulla di ciò che amiamo, cercando di parlare con leggerezza di argomenti ancora oggi un po’ tabù, che non fanno che rendere ancor più pesante il percorso di cura".

In ‘Pensavo peggio’, grazie anche alla scelta musicale, la malattia riesce ad assumere contorni più ironici e surreali, come dimostra un’allegra coreografia in cui chirurghi e infermieri danzano sulle note zigane delle sinfonie balcaniche di Goran Bregovic, all’interno della sala operatoria intorno a Vittoria Markov, che presta il volto alla paziente. Lo spettacolo è una raccolta di frammenti di vita della ragazza riadattati al linguaggio del teatro grazie alla collaborazione del coreografo Cristiano Buzzi, in arte Kris, e di Alimah Grasso.

L’ingresso è a offerta libera è il ricavato andrà all’Istituto Oncologico Romagnolo per l’assistenza gratuita dei pazienti che soffrono di cancro: è consigliabile la prenotazione su https:www .eventbrite.comccpensavo-peggio-a-teatro-1563859.

Rosanna Ricci